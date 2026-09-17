Quién era el hombre de 29 años que murió tras ser baleado en Roca: cómo sigue la investigación

Pasó más de una semana internado en estado crítico debido a una «lesión cerebral irreversible» hasta que finalmente se confirmó su muerte este 17 de septiembre. La víctima, de 29 años, había sido baleada durante un ataque ocurrido el pasado 10 de septiembre en el barrio Tiro Federal de Roca.

Mientras la Fiscalía avanza con la investigación y aguarda los resultados de la autopsia para precisar la causa de muerte, se dio a conocer la identidad del hombre asesinado.

Identificaron al hombre asesinado en Roca

La víctima fatal del brutal ataque registrado en las inmediaciones de las calles Don Bosco y Colón, fue identificada como Maximiliano Andrés Iraira.

El pasado 10 de septiembre ingresó al hospital López Lima con una herida de bala en la cabeza y daños «irreversibles». Su familia había lanzado en los últimos días una cadena de oración donde afirmaron que estaba «luchando por su vida».

Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, desde el nosocomio confirmaron su fallecimiento este jueves por la madrugada. Asimismo, el área de Comunicación del Ministerio Público Fiscal ratificó que se ordenó realizar la autopsia correspondiente.

Cómo sigue la investigación

El hecho se encuentra en plena investigación y, por el momento, no hay personas detenidas.

Confirmado el fallecimiento de Iraira, el Ministerio Público Fiscal continuará las actuaciones bajo la carátula de homicidio para identificar a los responsables. En este marco, la Policía de Río Negro ya concretó diversos procedimientos vinculados al ataque registrado en inmediaciones de las calles Don Bosco y Colón.

De acuerdo con los datos aportados y recabados hasta el momento, el crimen ocurrió pasadas las 00:30 del 10 de septiembre. En ese sector hallaron al hombre con signos vitales, pero con una herida de bala en la cabeza.

Esa misma noche, con unos pocos minutos de diferencia, se registró un hecho similar en una vivienda de Rivadavia al 4300 donde un joven de 19 años murió en el acto. Aunque en un principio se especuló con un vínculo entre ambos episodios, desde la Fiscalía aclararon que se trata de casos distintos y que por este último ya hay un adolescente detenido.