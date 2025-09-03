El video que muestra la polémica Calle del tren y la adrenalina de los viajeros amantes del riesgo

La Calle del Tren de Hanói es un tramo ferroviario que atraviesa el casco antiguo de la ciudad, donde las viviendas se encuentran a escasos centímetros de las vías.

En Vietnam, hay una calle que late al ritmo del traqueteo metálico. Es angosta, apenas un pasillo bordeado por cafés con faroles de colores, y cada vez que la locomotora colonial asoma, el silencio se rompe con celulares en alto y gritos de asombro. Un viajero del Voy, en un café, y mostró en un video como a centímetros de su mesa, el tren avanzó a unos 10 km/h y convirtió lo cotidiano en espectáculo.

Lo llaman la “calle del tren”, y más que un rincón pintoresco, se volvió la postal más buscada de la capital vietnamita. Aquí, turistas de todo el mundo esperan la descarga de adrenalina de ver pasar un convoy a un brazo de distancia mientras toman un café helado. “Sentí que nunca más viviría algo así”, confiesa en AFP Helena Bizonova, una viajera eslovaca que quedó deslumbrada por la experiencia.

La historia de estas vías se remonta a principios del siglo XX, cuando la potencia colonial francesa levantó el tendido para conectar Indochina. Décadas después, en plena guerra de Vietnam, los bombardeos estadounidenses lo dañaron. Hoy, con un sistema ferroviario envejecido y un ambicioso proyecto de tren bala en carpeta, este tramo antiguo se resignificó, pasó de ser un barrio con problemas de drogas y tomas ilegales a convertirse en un polo turístico lleno de vida.

Originalmente habitada por familias de escasos recursos, esta zona ha evolucionado en un atractivo turístico único.

Las autoridades intentaron clausurar la calle varias veces por seguridad, pero la fuerza de las redes sociales pudo más. “Nunca deberíamos cerrarla, sino aprovecharla para promover el turismo”, asegura el dueño de una cafetería, orgulloso de cómo el barrio se volvió “más limpio, más agradable y más seguro”.

Entre risas nerviosas y tazas humeantes, la rutina en la calle del tren se repite todos los días: el pitido, la vibración en el suelo, los empleados apartando mesas y turistas, y la locomotora que roza las paredes. Un instante breve, intenso y perfecto para una foto que viaja por el mundo.

Por otro lado, en la zona hay estrechos callejones y coloridas casas que ofrecen oportunidades fotográficas perfectas. Si quieres vivir esta experiencia en primera persona, te recomendamos que consultes los días y horarios generales del tren en el sitio web oficial de Vietnam.