El proyecto que promete revolucionar el tránsito en la General Paz con un monorriel 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires analiza un proyecto que promete revolucionar la circulación en la autopista General Paz, uno de los corredores viales más congestionados del Área Metropolitana. Se trata de la construcción de un monorriel elevado sobre el anillo vial, una iniciativa que apunta a cambiar la forma de desplazarse por la Ciudad y a ofrecer una alternativa moderna al actual Premetro, considerado obsoleto.

Si se concreta, revolucionará el tránsito en la General Paz

La propuesta busca aprovechar la infraestructura existente de la General Paz para sumar una nueva vía de transporte que descongestione el tránsito vehicular. Así lo explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien señaló que el proyecto está pensado como una solución integral de movilidad.

En diálogo con el medio Economía de Quincho, Macri reveló que la iniciativa ya fue presentada ante inversores privados durante una gira internacional por Shanghai, Abu Dhabi y Dubái. “La idea es hacer ahí arriba un monorriel y estacionamientos abajo que le permitan a la gente llegar en auto, tomar el monorriel y luego utilizar otro tipo de transporte público”, detalló el mandatario.

Qué es un monorriel

El monorriel es un sistema de transporte que se desplaza sobre un único riel elevado, lo que le permite evitar interferencias con el tránsito convencional. Este tipo de tecnología se utiliza en grandes ciudades del mundo, así como en aeropuertos y parques de diversiones, por su eficiencia, bajo impacto en el suelo y rapidez de implementación.

De avanzar el proyecto y obtener luz verde, el monorriel podría transformar la movilidad en uno de los accesos más transitados de Buenos Aires, reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad de vida de miles de personas que a diario circulan por la General Paz.