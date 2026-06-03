El Tren Expreso Rionegrino volvió a marchar de Jacobacci a Bariloche: cómo comprar los pasajes

Tras una inversión provincial y trabajos de gran escala, el Tren Expreso Rionegrino volvió a circular entre Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche.

El Tren Expreso Rionegrino (TER) volvió a ponerse en marcha y ya conecta nuevamente a Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche, luego de permanecer fuera de servicio durante varias semanas para atravesar un proceso de mantenimiento integral de toda la formación.

La reanudación del servicio marca el regreso de una conexión clave para las comunidades de la Región Sur rionegrina. El tren vuelve a recorrer su trayecto habitual con paradas en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu, permitiendo que cientos de vecinos cuenten nuevamente con una alternativa de transporte accesible y segura para trasladarse hacia la cordillera.

Los trabajos se realizaron en los talleres ferroviarios de San Antonio Oeste y demandaron una importante inversión del Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La ejecución de las tareas estuvo a cargo de Tren Patagónico, que llevó adelante una intervención técnica de gran escala sobre distintos componentes de la formación.

Entre las principales tareas realizadas se destacó la rectificación completa del motor diésel Scania, junto con el reemplazo de piezas fundamentales para su funcionamiento. También se intervino el sistema de tracción, se revisaron los sistemas de seguridad y se realizó una puesta a punto integral de la transmisión, incluyendo cardán, cajas y rodamientos.

Además, se incorporaron mejoras en el sistema de filtrado de aire para optimizar el rendimiento general de la unidad y prolongar la vida útil del motor. Según se informó, estas acciones permitirán ofrecer un servicio más eficiente, confiable y seguro para los pasajeros.

Uno de los trabajos más importantes fue el recambio total de los discos de ruedas por unidades nuevas, una intervención estructural que garantiza condiciones óptimas de circulación y proyecta una vida útil estimada de entre 15 y 20 años para este componente clave del tren.

El TER es considerado un servicio estratégico para la Región Sur debido a su fuerte impronta social. Muchas familias dependen de esta conexión para viajar a Bariloche y realizar trámites, consultas médicas, compras o visitar familiares, regresando el mismo día a sus localidades de origen.

Con la vuelta del servicio, también se restablecieron las dos frecuencias semanales habituales. El tren parte los martes y jueves desde Ingeniero Jacobacci a las 4 de la madrugada y llega a San Carlos de Bariloche a las 8.40. El regreso se realiza a las 17, con arribo a Jacobacci a las 21.45.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la continuidad del Tren Expreso Rionegrino forma parte de una política orientada a fortalecer la integración territorial y garantizar opciones de transporte accesibles para los habitantes del interior rionegrino.

Con la formación renovada y nuevamente en funcionamiento, el TER vuelve a cumplir un rol fundamental en la conectividad de una de las regiones más extensas y dispersas de la provincia.

Tarifas del Tren Expreso Rionegrino: Pasajeros residentes y no residentes

Adultos: $16.400

Jubilados: $ 13.120

Personas con discapacidad: No abonan

Estudiantes: $ 11.480

Menores (de 4 a 12 años): $ 11.480

Menores (de 0 a 3 años): No abonan

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