«Esto no es Suiza, es la Patagonia»: Todo lo que descubrió en un viaje de Mar del Plata al sur

Puerto Patriada, El Hoyo, lago Epuyén. Fotos: Guillermo Poveda.

“Este lugar es una bomba”, comenta Guillermo Poveda al referirse a uno de los destinos más impactantes de su travesía. “Lo conocimos hace un par de años por una publicación, lo busqué en Google Maps y cuando lo vi en persona, me enamoré. Ahora queríamos repetir la visita a Puerto Patriada, El Hoyo, Lago Epuyén. Aunque el camino es complicado, vale la pena por lo increíble que es”, describe, rememorando su estadía en este rincón mágico de la Patagonia.

Ese paraje parecía sacado de un cuento. “El lugar no es grande, no había mucha gente. El paisaje, con toda la montaña nevada y los animales sueltos. Estábamos en la costa comiendo y de repente, vinieron vacas sueltas pidiendo comida. Es un lugar soñado, parece sacado de una postal» Cuando Guillermo comparte la foto de ese momento en un grupo de enamorados de la Patagonia, escribe «No es Siza, es Argentina», y las redes estallan.

La belleza de los lagos de Chubut. Fotos: Guillermo Poveda

«Mi vieja estuvo en Suiza y vio los paisajes, pero esto es mucho más virgen. Puse lo de Europa porque veo los paisajes y allá tienen trenes eléctricos tecnología pero acá es todo puro», relata Guillermo con emoción.

Guillermo, su esposa, y una amiga y otra que es como su mamá, vivieron esta experiencia en pleno otoño, cuando emprendieron un viaje desde Mar del Plata hacia el sur de Argentina, buscando la tranquilidad y la belleza. Recorrieron desde Junín de los Andes llegó a Trevelin. Pasaron por lugares que no conocían. Estuvieron dos semanas en San Martin y después se fueron a Esquel .

Camino al lago Curruhue. Fotos: Guillermo Poveda

Durante su viaje, Guillermo aprovechó cada momento para desconectar del mundo y sumergirse en la naturaleza. “Nosotros viajamos desde Mar del Plata en auto, recorriendo lugares que no conocíamos. Hubo una nevada importante antes de llegar a Junín de los Andes. Fue una nevada de película, anticipada para la época».

Este año querían vivir los colores del otoño. Le gusta sacar fotos y si bien siempre viaja al sur, no lo había hecho en esta época del año, en el que los colores ocres, rojos y amarillos, pintan el paisaje. Ahora jura que prefiere viajar en mayo, cuando no hay tanta gente.

Valle Encantado, confluencia Traful. Camino a Bariloche. Fotos: Guillermo Poveda

«Uno de los mayores atractivos de viajar en temporada baja es la soledad y la tranquilidad. El camino de los Siete Lagos estaba prácticamente desierto, lo hacía todos los días y estaba solo. Eso me permitió disfrutar en paz, sin las multitudes del verano”, dice y cuando chequea en su celular encuentra que sacó como 4000 fotos eclipsado por esos paisajes.

Al contrario a lo que muchos piensan, Guillermo asegura que viajar al sur no es caro si uno se organiza bien. “En San Martín comprábamos en un supermercado que tenía precios mejores que en Mar del Plata. No me pareció caro para nada”, afirma. La estrategia de Guillermo para mantener los costos bajos incluye cocinar sus propias comidas y evitar las excursiones organizadas.

Camino de los 7 lagos. Fotos: Guillermo Poveda

“Si te gusta ir a restaurantes y que te atiendan ahí sí, es mas caro, pero si no te podés organizar. Además a mi no me gusta depender de horarios. Yo cuando viajo me desconecto del mundo, no le doy bola al tiempo. Hago mis propias excursiones, busco lugares en Google y voy. Eso me da libertad y ahorro dinero”, explica.

Lugares Mágicos de la Patagonia

Fotos: Guillermo Poveda

Uno de los lugares que más los impresionó a Guillermo fue Villa Meliquina y los famosos Pozones del Caleufu. “Es un lugar increíble, pero no está señalizado. Hay que buscarlo bien porque es un tesoro escondido”, comenta.

También menciona la estancia de Hitler en Villa La Angostura, una propiedad llena de historia y misterio que ahora se está transformando en un barrio privado. También Villa Traful los dejó con la boca abierta de los atardeceres en el lago. En cada lugar encontraron paisajes de belleza inigualable, un recordatorio de que para encontrar los mejores paisajes, no hay que cruzar océanos, solo dejarse atrapar por la Patagonia.