Un pueblo de la Patagonia compite por ser el «más lindo del mundo»: quiénes componen el ranking 2026

Argentina busca consolidar su protagonismo en el mapa del turismo internacional. Tras el cierre de la convocatoria nacional para la edición 2026 de los Best Tourism Villages, el país alcanzó una postulación récord: 56 localidades de 19 provincias presentaron sus carpetas para obtener la distinción que otorga la organización ONU Turismo, un sello global que consagra a los pueblos más bellos, auténticos y sustentables del planeta.

Dentro de esa selecta lista nacional, la Patagonia pisa fuerte con una postulación estratégica que busca repetir el éxito alcanzado en ediciones anteriores por destinos de la región como Caviahue-Copahue, Gaiman o Trevelin.

La joya patagónica que busca el sello de la ONU

El destino que representa a la región en esta edición es Varvarco, la gran apuesta del norte de Neuquén. Situada en la emblemática confluencia de los ríos Neuquén y Varvarco, la localidad se posiciona como una fuerte candidata gracias a su fisonomía urbana integrada al paisaje cordillerano y su rol como puerta de acceso al Área Natural Protegida Domuyo.

A diferencia de los centros turísticos tradicionales, el certamen de la ONU valora especialmente a las comunidades que resguardan su patrimonio. En el caso de Varvarco, sus tradiciones de trashumancia, su gastronomía criancera y su infraestructura de servicios planificada para no alterar el entorno rural son los pilares fundamentales para meterse entre los seleccionados.

Quiénes componen el ranking 2026: todos los candidatos argentinos

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación enfrenta ahora la tarea de evaluar a los postulantes para seleccionar a los ocho mejores, quienes representarán formalmente al país ante el comité internacional.

El mapa completo de los pueblos que compiten por un lugar en el podio mundial se distribuye de la siguiente manera:

Provincias Patagónicas

Neuquén: Varvarco.

Varvarco. Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén.

Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén. Santa Cruz: Puerto San Julián y Perito Moreno.

Puerto San Julián y Perito Moreno. Tierra del Fuego: Tolhuin.

Resto del País

Buenos Aires: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.

Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal. Córdoba: La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre.

La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre. Corrientes: Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana.

Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana. Entre Ríos: Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay.

Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay. Formosa: Herradura.

Herradura. Jujuy: Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito.

Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito. La Pampa: Macachín y Victorica.

Macachín y Victorica. La Rioja: Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida.

Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida. Mendoza: Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo.

Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo. Misiones: Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví.

Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví. Salta: San Carlos, Cachi y Molinos.

San Carlos, Cachi y Molinos. San Juan: Calingasta.

Calingasta. San Luis: El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro.

El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro. Santa Fe: Cañada Rosquín y Zenon Pereyra.

Cañada Rosquín y Zenon Pereyra. Tucumán: Tafí del Valle.

Los estrictos criterios de la ONU para elegir al pueblo más lindo del mundo 2026

El programa Best Tourism Villages exige tres requisitos excluyentes: una densidad demográfica máxima de 15.000 habitantes, estar inmersos en paisajes con actividades tradicionales (como la agricultura o la ganadería) y sostener un desarrollo turístico que nazca de la propia comunidad. El comité evaluador de la ONU pondrá el foco en la sostenibilidad económica, social y ambiental por encima de la infraestructura masiva. Los ocho finalistas definitivos de Argentina se oficializarán en las próximas semanas.