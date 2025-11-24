Fin de semana con récord turístico en todo el país: Río Negro, una de las provincias con mejores números

El fin de semana largo favoreció al turismo y arrojó un resultado positivo en todo el país, con un incremento de turistas circulando por diferentes destinos y un alza en el nivel de gasto. En Río Negro la situación fue favorable tanto en la zona cordillerana como en la costa atlántica.

Río Negro con números destacados en turismo este fin de semana XXL

En San Carlos de Bariloche la ocupación alcanzó al 85%, mientras que en Las Grutas superó el 70% y Playas Doradas el 80%. También la región de los Valles se vio muy transitada durante los cuatro días. El gasto promedio diario por persona fue de $ 90.000.

A nivel país, se desplazaron 1.700.000, lo que representa un alza de 21% comprando con el fin de semana del año pasado, según datos suministrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La estadía promedio fue de 2,3 noches, con un alza de 15%. En total, los viajantes desembolsaron $ 355.789 millones, lo que implica un fuerte aumento real de 34% frente a los $ 196.233 millones gastados en 2024.

No obstante, el gasto promedio diario por turista fue de $ 91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024. Este dato refleja que hubo predisposición a salir a pasear, aunque con un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

Cuánto necesita una familia para disfrutar un finde XXL viajando

Según un informe del Instituto de Economía (INECO) de la UADE, una familia tipo necesita $ 1.156.988 para realizar una escapada, monto equivalente al 74% del salario medio.

CAME destacó a Mar del Plata como el destino estrella del fin de semana, seguido por Córdoba, Puerto Iguazú y Mendoza. También destacó el movimiento en las ciudades termales de Entre Ríos.

Asimismo, el informe remarcó el flujo que recibieron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

En el año se celebraron siete fines de semana largos (aún resta el del 8 de diciembre) durante los que viajaron casi 12 millones de turistas. El informe precisó que se generó un impacto económico de más de U$S 1.940 millones.

El periodo de mayor movimiento fue “Carnaval”, (2,8 millones de turistas), seguido por Semana Santa (2,7 millones) y en el tercer escalón quedó este Día de la Soberanía con 1,7 millones, por delante del Día de la Bandera (1,4 millones), 12 de octubre (1,4 millones) y 1º de Mayo (1.59 millones).

De acuerdo a los datos disponibles el elevado tránsito de personas llevó a que las líneas aéreas operaron al 97% de su capacidad, con tramos récord. Aerolíneas Argentinas calcula alcanzar un récord de 180 mil pasajeros.

Hubo otros aspectos que hicieron de estos cuatro días un período especial. La fecha coincidió con el Black Friday en Paraguay, lo que provocó un movimiento extraordinario en el cruce Posadas-En carnación. El flujo fue estimado en 2100 autos por hora durante el jueves. A su vez, en Brasil fue feriado el 20 de noviembre y eso provocó la llegada de visitantes a Puerto Iguazú, lo cual generó un 90% de ocupación.

El trabajo de CAME añadió que las plataformas de búsqueda digital de alojamiento tuvieron un aumento de 35% en la demanda.

En otro orden, se verificó un menor atractivo por las compras en Chile. Medios del país trasandino estiman que recibieron unos 12 mil turistas, pero con una caída sensible en el nivel de consumo.

Corresponsalía Buenos Aires