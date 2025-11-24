El reino secreto de Huilo Huilo: el bosque que une a Chile y Argentina, es un paraíso y revive al huemul

Arquitectura de cuento: lodges inspirados en hongos, montañas y árboles que se integran al paisaje sin interrumpirlo.

Hay destinos que parecen lejanos solo en el mapa. La Reserva Biológica Huilo Huilo es uno de ellos, un territorio escondido entre montañas, donde la selva patagónica revela sus misterios con la misma calma con la que crecen los helechos milenarios. Este rincón del bosque húmedo templado invita a descubrir lagos de origen glaciar, especies únicas y una naturaleza que se despliega como un libro secreto que se abre página por página.

“Nuestro propósito es conservar este bosque único, junto a su gente, para el futuro”, dice Javier Young, gerente general de la Reserva, mientras señala un mapa que parece más una constelación verde que una porción de la Patagonia chilena.

Huilo Huilo es eso, 100.000 hectáreas de selva patagónica, un territorio que combina lagos glaciares, ríos hondos, cascadas y bosques de origen antártico donde la biodiversidad no es un concepto, sino una presencia diaria.

Sendero Caverna Volcánica, un paseo apasionante.

Fue nombrada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 2007 y, desde entonces, se convirtió en un laboratorio a cielo abierto sobre cómo la conservación, el turismo y la comunidad pueden sostenerse sin que uno le pase por encima al otro.

La historia y el nuevo rumbo

A comienzos de los 2000, cuando la actividad forestal todavía marcaba la economía local, el proyecto parecía un experimento improbable. Pero el giro llegó rápido, nuevas oportunidades laborales, impulso a los emprendimientos y capacitaciones para que el desarrollo no quedara afuera del monte. “Lo que buscamos es que las personas conozcan, sientan y se conecten con el bosque”, explica Young. “Porque lo que se conoce, se valora; y lo que se valora, se conserva”.

Hoy, el 70% de los vecinos de las comunidades cercanas declara haber mejorado su calidad de vida. Y esa frase, repetida por guías, recepcionistas y artesanas del área, funciona como una síntesis de la transformación.

Un santuario verde: 100.000 hectáreas de selva patagónica.

El regreso del huemul

Entre los proyectos más emblemáticos está el Centro de Conservación del Huemul del Sur, que en abril cumplió 20 años. No está abierto al turismo, la prioridad es el trabajo silencioso, pero sus efectos son visibles: donde la especie había desaparecido por décadas, hoy hay 40 ejemplares bajo protección.

“El huemul es una especie paraguas, clave para la recuperación ecosistémica”, detalla Young. Y lo dice con una sonrisa contenida cuando menciona a Newenche, un macho joven que este año cruzó por primera vez el corredor biológico hacia el Parque Nacional Lanín, en Argentina. Ese viaje solitario confirmó algo que ambos países celebraron: el corredor funciona.

El acuerdo con la Administración de Parques Nacionales de Argentina formaliza una tarea compartida, proteger un territorio continuo que va desde Huilo Huilo hasta el Nahuel Huapi. Una Patagonia sin fronteras para la fauna.

La vuelta del huemul: el proyecto cumplió 20 años y ya protege 40 ejemplares, con individuos que cruzan hacia Argentina por el corredor biológico.

Qué hacer en Huilo Huilo

El turismo en Huilo Huilo no es un producto, es un puente. “Queremos que la gente viva el bosque en verano, otoño, invierno y primavera”, resume Young. Según la estación, cambian las actividades y la manera de habitar el paisaje.

En verano, el rafting, canopy, kayak y las navegaciones llevan la adrenalina hacia los ríos verdes. En primavera asoman la pesca con mosca y las caminatas largas. En otoño, la diversidad fúngica convierte al bosque en un libro abierto. En invierno, las raquetas y el Centro Bosque Nevado cubren todo de blanco, un escenario de cuento.

Los 10 portales habilitados distribuyen a los visitantes en más de 100 kilómetros de senderos. Cada ingreso tiene su tono, saltos de agua, bosques maduros, miradores suspendidos entre helechos gigantes. La idea es recorrer sin apuro.

Aventura por estaciones: rafting, senderos, pesca, raquetas y más de 100 kilómetros de caminos para explorar sin prisa.

A su vez, los alojamientos de la “Selva Patagónica Lodge” parecen el escenario de una novela fantástica, el Nothofagus, con su espiral de madera que asciende hacia un domo luminoso; el Reino Fungi, con su arquitectura inspirada en los hongos silvestres; y la Montaña Mágica, la postal inevitable con su cascada artificial deslizándose por la fachada.

Las cabañas del bosque coronan la propuesta para quienes buscan más independencia.Hay detalles que completan la escena, el Bar Dombeyi, las tiendas del bosque, la piscina del Bar Lawenko, la Taberna de Darwin. Todos conectados por pasarelas internas que avanzan como raíces suspendidas sobre la vegetación.

El modelo es claro: poca gente, mucha naturaleza.

Actividades que puedes hacer en Huilo Huilo (noviembre-enero)

● Portales autoguiados: accesos para recorrer la Reserva que cuentan con senderos de

dificultad baja a media (a partir del 19/12, estarán disponibles todos los portales de

la Reserva)

● Cabalgata

● Trekking

● Canopy

● Bike park

● Raftin

● Kayak

● Floating

● Navegación

● Termas Rañintulelfu

● Termas del Lago

● Spa

Más información y reserva de actividades en www.turismohuilohuilo.com

ALOJAMIENTOS

La Reserva Biológica Huilo Huilo cuenta con múltiples alojamientos ubicados en nuestra

“Selva Patagónica Lodge”, donde se encuentran, conectados por pasarelas internas, los

lodges Nothofagus, Reino Fungi y Montaña Mágica.

Nothofagus Reino Fungi Montaña Mágica

Los 3 lodge, comparten espacios comunes tales como:

● Restaurante Nothofagus

● Bar Dombeyi

● Cafetería Selva Patagónica

● Tiendas del Bosque

● Bar Lawenko con piscina temporada laguna encantada.

● Taberna de Darwin (sala de juegos)

Lodge Nothofagus, Reino Fungi y Montaña Mágica

Habitación estándar para 2 huéspedes en programa desayuno

● Valor temporada alta: $400

● Valor temporada baja: $325 Cabañas del Bosque

● Cabaña Pequeña

○ Valor temporada alta: $125

○ Valor temporada baja: $100

● Cabaña Mediana

○ Valor temporada alta: $338

○ Valor temporada baja: $263

● Cabaña Grande

○ Valor temporada alta: $450

○ Valor temporada baja: $350

Cabañas del Bosque

Para reservas directamente por:

● Web www.huilohuilo.com

● Correo: reservas@huilohuilo.com

● Teléfono: +56971502025

Cómo llegar desde San Martín de los Andes

El recorrido a la Reserva Biológica Huilo Huilo desde Argentina está repleto de paisajes de ensueño. La aventura comienza en San Martín de Los Andes, desde donde se debe tomar la ruta 48 hasta el control fronterizo del Paso Hua Hum. Es importante considerar que son 42 kilómetros de camino sin asfaltar.

Una vez en Chile, se debe seguir la ruta CH 203 por 6 km hasta Puerto Pirehueico. Allí, se abordará la barcaza “Hua Hum”, que navega 27 kilómetros atravesando el majestuoso lago Pirehueico hasta desembarcar en Puerto Fuy. Es importante reservar con antelación y llegar con una hora de anticipación a la salida de la barcaza (reservas, horarios y tarifas en:

(www.barcazahuahum.com/es/horarios-tarifas/).

Al llegar a Puerto Fuy, continuamos por la ruta CH 203 durante 2 kilómetros, hasta llegar al complejo principal de la Reserva Biológica Huilo Huilo, donde se encuentran los lodges: Nothofagus, Montaña Mágica y Reino Fungi, así como las Cabañas del Bosque.

El Lago Pirehueico, pertenece a la Comuna de Panguipulli.



El viaje total tiene una duración estimada de 4 horas. Por otro lado, la Reserva ofrece un servicio de traslado que puede ser cotizado y agendado con antelación. Para ayuda y asesoría en la planificación del viaje, se puede escribir a servicioalcliente@huilohuilo.com o info@huilohuilo.com.

Para cruzar en la barcaza

El Lago Pirehueico, pertenece a la Comuna de Panguipulli, cumple un rol integrador entre Chile y Argentina. Navegarás 26 kilómetros. Ver otras fechas aquí

TEMPORADA 1 DE ABRIL A 31 DICIEMBRE