Ley de Tránsito: desde usar el celular a conducir alcoholizado, una a una las faltas graves por las cuales se puede suspender la licencia

Según determinó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mediante la disposición 91/2025 hay infracciones graves por las cuales se puede suspender la licencia de conducir. Van desde el uso del celular a conducir alcoholizado. Una por una cuáles según la última actualización en las normas de Tránsito que modificó el Gobierno de Javier Milei.

Tránsito: cuáles infracciones se consideran graves

La norma publicada indicó que se considerarán infracciones graves, en los términos del artículo 13 inciso “d” del decreto n° 779/95 (t.a.) las siguientes:

Conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales.

Exceso de los límites de velocidad máxima permitida.

Conducción de vehículos sin respetar la señalización de los semáforos.

Conducción de vehículos utilizando celulares.

Conducción de vehículos sin llevar puesto el cinturón de seguridad, o casco reglamentario en caso de motos.

«Una vez recibido el pedido, la jurisdicción otorgante de la licencia de conducir deberá, dentro de los cinco días, tomar razón de la suspensión o fundar su negativa, comunicando su decisión a la Agencia Nacional de Seguridad Vial», determinó la disposición.

Además, marcó que «en caso de disponerse la suspensión, la autoridad local y/o la ANSV notificará al particular afectado y lo citará para que, dentro de los cinco días, se presente a rendir nuevamente el examen que corresponda según el caso, bajo apercibimiento de decretarse su inhabilitación».

«Si el particular no aprobara el nuevo examen exigido, la autoridad jurisdiccional deberá pasar a estado no vigente su licencia nacional de conducir; mientras que en aquellos casos en que el titular apruebe el nuevo examen, la autoridad jurisdiccional expedidora deberá dejar sin efecto la suspensión», agregó.

También estableció que «si el particular se negara a rendir el nuevo examen, o no se presentara en tiempo y forma, la autoridad jurisdiccional dispondrá su inhabilitación».

Sobre los modificaciones argumentaron: «Deviene oportuno establecer un nuevo procedimiento para tornar operativas las circunstancia bajo las cuales la Agencia Nacional de Seguridad Vial pueda requerir a la jurisdicción otorgante, la suspensión de una licencia nacional de conducir a conductores principiantes, por comisión de infracciones graves, y a quienes hayan evidenciado maniobras en la conducción que demuestren ineptitud psicofísica sobreviniente», indicaron en los considerandos de la norma.

A continuación, la disposición completa:

Tránsito: sanción en Mendoza y Córdoba por tomar mate al conducir

Tomar mate durante un viaje es una práctica frecuente durante la circulación por las rutas argentinas. En algunas provincias, sin embargo, esto puede derivar en alguna multa con sanción económica, según la normativa de Tránsito en esas jurisdicciones.

La Ley Nacional de Tránsito no prohíbe expresamente esta práctica. Pero si en algunas jurisdicciones se penaliza bajo la categoría de “manejo inseguro” o “falta de dominio efectivo del vehículo”.

En Mendoza, rige el Decreto 326/18 que exige el control total del vehículo en todo momento. Con la aprobación de la Ley de Avalúo e Impositiva se actualizaron los valores de las multas, con una suba aproximada que ronda el 19% en las Unidades Fijas (UF).

La norma exige que estén ambos manos sobre el volante todo el tiempo. En la provincia hay sanciones que alcanzan las 1000 UF equivalentes a 420 mil pesos según el valor actual de la UF.

En Córdoba, también tomar mate está dentro de conducción insegura, y equivale a 20 unidades fijas. Se puede labrar la infracción a partir de las cámaras de seguridad.