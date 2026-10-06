Tarot de hoy: El Diablo y un mensaje que invita a enfrentar deseos, límites y tentaciones

La carta del tarot de este martes 6 de octubre de 2026 es El Diablo, uno de los arcanos más intensos del mazo. Su aparición no necesariamente anuncia algo negativo: habla de deseos profundos, apegos y situaciones que necesitan ser observadas para recuperar el control.

El Tarot de hoy está representado por El Diablo, el Arcano Mayor XV. Una carta poderosa que suele generar cierta inquietud por su imagen, aunque su verdadero significado va mucho más allá de una interpretación oscura.

El Diablo aparece cuando existen deseos difíciles de ignorar, vínculos intensos, tentaciones o situaciones que ejercen demasiado poder sobre nosotros. Su mensaje para este martes es claro: reconocer aquello que condiciona nuestras decisiones es el primer paso para poder elegir de otra manera.

Qué significa El Diablo en el Tarot

En una lectura general, El Diablo representa los apegos, el deseo, la pasión, los excesos y aquello que seduce aunque sepamos que puede no ser conveniente.

También puede señalar una relación, una costumbre o incluso un pensamiento del que cuesta desprenderse. No necesariamente porque sea imposible hacerlo, sino porque existe una parte de nosotros que todavía no quiere soltarlo.

Por eso, esta carta propone una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tiene hoy más poder sobre vos del que debería?

El Diablo en el amor

En cuestiones sentimentales, El Diablo habla de una fuerte atracción y de vínculos cargados de química y deseo. Puede marcar encuentros intensos o el regreso de sentimientos que parecían controlados.

Sin embargo, también advierte sobre celos, dependencia, obsesiones o relaciones en las que resulta difícil establecer límites.

Para quienes están en pareja, será importante distinguir entre pasión y posesividad. Para quienes están solteros, podría aparecer alguien capaz de despertar una atracción inmediata, aunque habrá que mirar más allá de la química inicial.

El Diablo en el trabajo y el dinero

En el terreno laboral, esta carta puede representar ambición y un enorme deseo de conseguir un objetivo. Esa fuerza puede convertirse en un motor siempre que no lleve a actuar impulsivamente o a aceptar condiciones que después resulten difíciles de sostener.

Con el dinero, El Diablo pide especial atención a compras impulsivas, deudas o decisiones tomadas para satisfacer un deseo inmediato.

Antes de gastar o asumir un nuevo compromiso económico, conviene preguntarse si realmente es necesario.

El mensaje de El Diablo para este martes

El Diablo no llega para anunciar una desgracia. Su mensaje consiste en mostrar aquello que preferimos no mirar.

Este martes puede ser un buen momento para identificar qué situación, persona, hábito o pensamiento está ocupando demasiado espacio. Reconocerlo puede ser incómodo, pero también liberador.

La enseñanza de la carta es contundente: no todo lo que deseamos nos hace bien y no todo aquello que nos ata es imposible de soltar.