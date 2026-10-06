Empresarios de Texas viajan a Neuquén con agenda de negocios por el crecimiento de Vaca Muerta y el desarrollo de servicios e infraestructura

Complementando la agenda comercial y académica, los participantes realizarán visitas técnicas matutinas a las operaciones en Vaca Muerta el lunes 19 de octubre. Foto gentileza.

Una comitiva de corporaciones del ecosistema energético texano llegará al país buscando capitalizar las oportunidades de inversión en Vaca Muerta y expandir sus operaciones. Entre ellos: BigSur Energy, Pickering Energy Partners, Starr Power Tongs, MPS Global, LLC, Kellogg Brown & Root (KBR), GALTECO, Endurance Technologies USA Ltd., United, Dorf Ketal – Impact Fluids Solutions yeT MARKET USA LLC.

La misión reunirá a representantes de la Embajada de EE. UU. en Argentina, gobernadores y directivos de empresas líderes como YPF y Chevron. El Atlantic Council, socio institucional estratégico de la ATCC, acompaña la misión como co-organizador.

Atraídas por el potencial del no convencional, las empresas de Texas llegan a Argentina con claros objetivos de negocios: posicionarse como socios estratégicos en el desarrollo de Vaca Muerta y como proveedores de primer nivel para la industria.

Principalmente, las compañías estadounidenses buscan capitalizar el crecimiento local mediante inversiones a largo plazo enfocadas en áreas críticas como la infraestructura industrial, la logística y los desarrollos de bienes raíces, elementos necesarios para soportar la rápida expansión de la cuenca.

En términos de intercambio comercial, los líderes corporativos y tecnológicos texanos ven en Argentina un mercado clave para exportar su experiencia y sus soluciones de innovación energética, apuntando a optimizar las operaciones locales mediante la escalabilidad tecnológica, la automatización y la transformación digital.

Esta inyección de capital y exportación de servicios desde EE. UU. se ve potenciada por un marco normativo moderno: el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ART) entre Estados Unidos y Argentina, combinado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), proporciona la estabilidad fiscal y regulatoria necesaria para que las compañías estadounidenses participen e integren la cadena de suministro local con confianza.

Además, el reciente lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, busca movilizar inversión, tecnología y financiamiento estadounidense hacia Vaca Muerta y la infraestructura que la conecta con los mercados.

«Desde la ATCC estamos convencidos de que Vaca Muerta es un motor fundamental para la seguridad energética regional y global. Nuestra prioridad es seguir siendo el puente que articule estas inversiones clave para potenciar la infraestructura, el desarrollo tecnológico y la cadena de valor, consolidando el vínculo estratégico entre Texas y Argentina«, expresó Gabriela Aguilar, presidenta de la Cámara de Comercio Argentina-Texas.

Programada del 18 al 22 de octubre de 2026, la misión comercial organizada por la Cámara de Comercio Argentino Texas se desarrollará en Neuquén. Asimismo, se examinarán las oportunidades emergentes del rápido crecimiento local en materia de infraestructura industrial, logística y desarrollos inmobiliarios necesarios para soportar la expansión de la cuenca.

El encuentro tendrá un hito central el martes 20 de octubre, día en que se llevará a cabo el «Energy Trade Mission Summit» en el Centro de Convenciones Domuyo. La agenda de esta jornada contará con paneles destacados como «Argentina in the Global Energy Landscape», con la participación de Horacio Marin (Presidente y CEO de YPF) y Ana Simonato (Country Manager de Chevron).

También se debatirán los desafíos del financiamiento y la redefinición operativa en la cadena de valor junto a altos ejecutivos de Citibank Argentina, Pickering Energy Partners, PAE, SLB, DLS Archer, H&P y Precision Drilling.

El 21 de octubre, las actividades se trasladarán al Polo Científico-Tecnológico de Neuquén para el «Innovation Day», una jornada dedicada a exhibir soluciones de innovación energética y escalabilidad tecnológica.

En paralelo, se desarrollarán las «B2B Matchmaking Sessions», consistentes en reuniones ejecutivas presenciales de 15 minutos, estructuradas a partir del interés comercial mutuo y diseñadas para explorar oportunidades de despliegue de capital, integraciones en la cadena de suministro y Joint Ventures. Más de 150 empresas de la Argentina y del exterior se presentaron como proveedoras para participar de la ronda.

Complementando la agenda comercial y académica, los participantes realizarán visitas técnicas matutinas a las operaciones en Vaca Muerta el lunes 19 de octubre.

Finalmente, la misión concluirá el jueves 22 de octubre con el «U.S. – Neuquén Real Estate & Investment Dialogue» en el Hilton Garden Inn Neuquén, un espacio estratégico entre líderes inmobiliarios de Estados Unidos y actores clave de la provincia para articular inversiones a largo plazo en infraestructura.

La misión cuenta con el respaldo de más de 30 empresas sponsors de la Argentina y Estados Unidos, encabezadas por Proshale, Banco Macro, Duralitte, Duxa Oil, BigSur Energy, DLS Archer, United Airlines, Banco Galicia. Acompañan también Artec Ingeniería, Aspa, AT Inversiones, Calfrac, Del Plata Ingeniería, Dorf Ketal – Impact Fluid Solutions, Endurance Technologies, ERB Engineering, Flow Management Industries, Galteco, Helmerich & Payne (H&P), INCRO S.A., Jemer, KBR, Magma Energy, Mariva, MPS Global, Pickering Energy Partners, Precision Drilling, Quintana Energy, Servipet, SLB, Starr Power Tongs y Wesco Anixter.