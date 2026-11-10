Hoteles del Instituto: cómo reservar para el verano 2027 y quiénes tendrán prioridad
El ISSN implementará un nuevo mecanismo digital para la temporada de verano 2026/2027. La preinscripción será del 11 al 15 de noviembre y tendrá prioridad quienes no hayan reservado en los últimos dos veranos.
Quienes estén afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) tendrán un nuevo sistema para organizar sus vacaciones de verano. La institución implementará un mecanismo integral de reservas para su cadena hotelera, con una modalidad de preinscripción digital que debutará para la temporada 2026/2027.
El cambio busca distribuir las plazas disponibles de manera más equitativa y transparente. La primera etapa estará destinada exclusivamente a los afiliados que no hayan registrado reservas en los destinos elegidos durante las últimas dos temporadas de verano. La asignación se realizará por estricto orden de preinscripción.
Cómo anotarse y quiénes pueden participar
La inscripción estará habilitada del 11 al 15 de noviembre a través de la página oficial www.issn.gov.ar y la Oficina Virtual (SAU) de cada afiliado. El trámite será completamente digital y podrá realizarse desde cualquier dispositivo, sin restricciones de horario.
Podrán anotarse los afiliados titulares, tanto directos obligatorios como adherentes, siempre que no hayan reservado en las últimas dos temporadas de verano en los destinos elegidos. El organismo aclaró que no existe ninguna otra condición que impida realizar la preinscripción.
Una vez confirmada la disponibilidad, el afiliado recibirá un mensaje por WhatsApp con las instrucciones para abonar la seña. Ese pago será el paso necesario para dejar firme la reserva.
Dónde pedir ayuda y cómo se confirman las plazas
Para quienes necesiten asistencia, las delegaciones del interior ofrecerán atención presencial y soporte técnico para completar la solicitud en la Oficina Virtual. Sin embargo, no tomarán reservas ni cobrarán señas durante este período.
En Neuquén capital, la oficina de Turismo del ISSN, ubicada en Buenos Aires 1103, extenderá su horario de atención hasta las 17, de lunes a viernes. Allí se podrán realizar consultas, recibir asesoramiento personalizado y efectuar los pagos de las señas, con especial atención a los adultos mayores.
El cronograma de reservas para el verano 2026/2027
El organismo estableció distintas fechas para organizar la asignación de plazas según los destinos turísticos.
- 11 al 15 de noviembre: preinscripción digital exclusiva para afiliados que cumplan los requisitos.
- 16 de noviembre: publicación del padrón oficial de preinscriptos en la web del ISSN.
- 18 al 20 de noviembre: contacto y confirmación de reservas para destinos de costa: Las Grutas y Mar del Plata.
- 24 al 26 de noviembre: confirmación para destinos de cordillera: Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Caviahue.
- Desde el 27 de noviembre: apertura y liberación de las plazas sobrantes para la demanda general de afiliados.
El nuevo mecanismo busca ordenar el acceso a los hoteles del ISSN y dar prioridad a quienes todavía no pudieron disfrutar de sus instalaciones durante los últimos veranos.
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