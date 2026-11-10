Hoteles del Instituto: cómo reservar para el verano 2027 y quiénes tendrán prioridad

Hoteles del ISSN: cómo reservar para el verano 2027.

Quienes estén afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) tendrán un nuevo sistema para organizar sus vacaciones de verano. La institución implementará un mecanismo integral de reservas para su cadena hotelera, con una modalidad de preinscripción digital que debutará para la temporada 2026/2027.

El cambio busca distribuir las plazas disponibles de manera más equitativa y transparente. La primera etapa estará destinada exclusivamente a los afiliados que no hayan registrado reservas en los destinos elegidos durante las últimas dos temporadas de verano. La asignación se realizará por estricto orden de preinscripción.

Cómo anotarse y quiénes pueden participar

La inscripción estará habilitada del 11 al 15 de noviembre a través de la página oficial www.issn.gov.ar y la Oficina Virtual (SAU) de cada afiliado. El trámite será completamente digital y podrá realizarse desde cualquier dispositivo, sin restricciones de horario.

Podrán anotarse los afiliados titulares, tanto directos obligatorios como adherentes, siempre que no hayan reservado en las últimas dos temporadas de verano en los destinos elegidos. El organismo aclaró que no existe ninguna otra condición que impida realizar la preinscripción.

Una vez confirmada la disponibilidad, el afiliado recibirá un mensaje por WhatsApp con las instrucciones para abonar la seña. Ese pago será el paso necesario para dejar firme la reserva.

Dónde pedir ayuda y cómo se confirman las plazas

Para quienes necesiten asistencia, las delegaciones del interior ofrecerán atención presencial y soporte técnico para completar la solicitud en la Oficina Virtual. Sin embargo, no tomarán reservas ni cobrarán señas durante este período.

En Neuquén capital, la oficina de Turismo del ISSN, ubicada en Buenos Aires 1103, extenderá su horario de atención hasta las 17, de lunes a viernes. Allí se podrán realizar consultas, recibir asesoramiento personalizado y efectuar los pagos de las señas, con especial atención a los adultos mayores.

El cronograma de reservas para el verano 2026/2027

El organismo estableció distintas fechas para organizar la asignación de plazas según los destinos turísticos.