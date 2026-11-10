Neuquén licita un nuevo laboratorio de medicamentos en Junín de los Andes

El laboratorio actual funciona desde 2010 y abastece con preparados medicinales a hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El Gobierno de Neuquén lanzó el llamado a licitación para construir un nuevo edificio destinado al Laboratorio de Fórmulas Magistrales de Junín de los Andes. La obra se ejecutará dentro del predio del hospital local y contará con instalaciones especializadas para fortalecer la producción de preparados farmacéuticos que se distribuyen en los establecimientos sanitarios de la provincia.

El proyecto contempla una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados, con funcionamiento independiente del hospital. El edificio tendrá sectores específicos para la elaboración de antídotos, cápsulas, cremas, líquidos orales y fitopreparados, es decir, productos medicinales obtenidos a partir de materias primas de origen vegetal.

Según informó el Gobierno provincial, la inversión apunta a mejorar la capacidad de abastecimiento de la red sanitaria pública y garantizar una distribución más eficiente de los preparados medicinales en distintas localidades neuquinas.

La construcción del nuevo edificio había sido anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante una visita a Junín de los Andes, a principios de noviembre. En esa oportunidad, también se dieron a conocer otros proyectos para fortalecer la infraestructura sanitaria de la localidad, entre ellos la ampliación de la guardia hospitalaria y un centro de salud para el barrio Nehuén Che.

El laboratorio magistral funciona desde 2010 y elabora medicamentos adaptados a necesidades específicas de tratamiento. Su producción está destinada a hospitales y centros de salud de toda la provincia, por lo que cumple una función dentro del sistema público de abastecimiento farmacéutico.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud en 2024, el establecimiento elaboraba entonces más de 70 preparaciones medicinales diferentes y contaba con un equipo de cuatro profesionales.

La necesidad de ampliar sus instalaciones ya había sido planteada anteriormente. En 2024, las limitaciones de espacio llevaron a acondicionar un anexo en San Martín de los Andes para desarrollar parte de la producción, entre ella la elaboración de repelentes.

Con la nueva licitación, la Provincia busca dotar al laboratorio de una infraestructura de mayor superficie y sectores especializados para sus distintas líneas de elaboración.

Hasta ahora, no se dieron a conocer el presupuesto oficial de la obra, los plazos de ejecución ni la fecha estimada de inicio. También resta conocer en qué medida el nuevo edificio permitirá ampliar la capacidad de producción del laboratorio.



