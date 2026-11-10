El papa León XIV encabezará una vigilia con jóvenes en Palermo este martes: horarios, artistas y accesos

El papa León XIV encabezará este martes una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La actividad comenzará a las 20.15 y reunirá a personas de entre 15 y 35 años, con música en vivo y una ceremonia religiosa.

Según informó Infobae, la convocatoria tendrá actividades desde el mediodía. Los accesos abrirán a las 12 y, a partir de las 16, habrá presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas.

Música y ceremonia: así será el encuentro del Papa con jóvenes en Palermo

La jornada combinará espectáculos musicales con un mensaje del Pontífice dirigido a los jóvenes. La actividad se extenderá hasta las 22, en un predio preparado para recibir a una gran cantidad de asistentes.

Histórica visita del Papa a la Argentina.

La convocatoria está destinada a personas de entre 15 y 35 años. Quienes tengan 15 deberán concurrir dentro de un grupo registrado por un adulto mayor de 18 años. Desde los 16, podrán realizar la inscripción individualmente.

El ingreso de los participantes registrados requiere una validación por correo electrónico y la asignación de un sector. Desde el 1 de noviembre, quienes completaron el trámite recibieron un código QR para acceder al espacio correspondiente.

Qué mensaje dará León XIV a los jóvenes durante la vigilia

La vigilia tendrá como eje la frase bíblica “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, vinculada al relato de Bartimeo. El mensaje abordará la esperanza, las búsquedas personales y la necesidad de acompañamiento e inclusión.

La propuesta pastoral contempla los cambios que atraviesan las nuevas generaciones en sus formas de estudiar, trabajar, relacionarse y proyectar el futuro. También reconoce las dificultades y las incertidumbres que forman parte de esas experiencias.

La ceremonia buscará destacar el protagonismo juvenil en la Iglesia y en la sociedad, con referencias a la participación en parroquias, movimientos, asociaciones, instituciones educativas y comunidades.

Miles de jovenes se reunirán para escuchar al Papa en Palermo esta noche.

El encuentro tendrá escenarios, pantallas y sistemas de sonido distribuidos a lo largo del corredor habilitado. De esta manera, quienes se ubiquen en distintos sectores podrán seguir la celebración.

El Monumento de los Españoles tiene antecedentes como escenario de grandes celebraciones religiosas. En 1934 recibió el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, el primero realizado en América Latina, al que asistió el entonces cardenal Eugenio Pacelli, quien años después sería el papa Pío XII.

Qué se puede llevar y qué está prohibido en la vigilia del Papa

Los asistentes podrán ingresar con termo y mate, gorras, protector solar, repelente, abrigo, capas de lluvia y paraguas plegables. También estarán permitidos los alimentos con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, baterías portátiles y bolsas para residuos.

La lista incluye elementos de higiene, bastones, muletas, binoculares pequeños y mochilas de hasta 15 litros. También se permitirá el ingreso de banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles y de imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

En cambio, estará prohibido ingresar con velas, mascotas, bebidas alcohólicas, armas y elementos punzocortantes. Tampoco se permitirán envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres, punteros ni equipos de comunicación como walkie-talkies.

La restricción alcanza además a valijas, bolsos grandes, astas rígidas, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, megáfonos, bocinas de aire, computadoras, carpas y sombrillas. Los equipos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros tampoco estarán autorizados.

Los accesos para ingresar al encuentro de León XIV en Palermo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizó ocho accesos y sectores identificados por colores para distribuir a los asistentes. Las personas inscriptas deberán presentar su código QR, aunque también habrá espacios habilitados para quienes no realizaron el registro.

Los ingresos estarán ubicados en los siguientes puntos:

Sarmiento y Santa Fe: acceso por Plaza Italia y luego por avenida Colombia. Está destinado al público sin código QR y a personas con discapacidad.

Está destinado al público sin código QR y a personas con discapacidad. Intendente Bullrich y Santa Fe: exclusivo para inscriptos.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y Luis María Campos.

Teodoro García y Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Figueroa Alcorta y Roberto Levillier: habilitado para inscriptos y público general, con prioridad de orientación para quienes tengan registro.

El corredor principal estará sobre la avenida Del Libertador, con extensión hasta Olleros. En el lugar habrá puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.