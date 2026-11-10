Quiénes fueron Cura Brochero y Mama Antula: los ejemplos que evocó el papa León XIV durante su homilía en Córdoba

En el corazón de su primera misa en el interior del país, el papa León XIV conmovió a la marea humana congregada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) con un sentido homenaje a los dos pilares de la devoción argentina: el Santo Cura Brochero y Mama Antula.

Lejos de una mención protocolar, el líder del Vaticano utilizó el legado de ambos transformadores sociales para enviar un potente mensaje de empatía, trabajo comunitario y compromiso frente a la crisis que atraviesan los sectores más vulnerables.

El Cura Brochero: el sacerdote gaucho de Traslasierra

Nacido el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada (Santa Rosa de Río Primero), José Gabriel del Rosario Brochero se formó en el seminario Nuestra Señora de Loreto y se ordenó sacerdote en 1866. Sus primeras tareas pastorales tuvieron lugar en la catedral de la capital provincial, donde asistió activamente a los contagiados durante la devastadora epidemia de cólera.

Sin embargo, su legado definitivo se construyó en las comunidades dispersas de Traslasierra. Allí, el «Cura Gaucho» combinó la evangelización con la ejecución de obras públicas clave para la región: proyectó escuelas, capillas, caminos a través de las altas cumbres y canalizaciones para el abastecimiento de agua. Aceptó su renuncia por enfermedad en 1908 y falleció el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, ciego y aquejado de lepra.

Cronología de su reconocimiento oficial:

14 de septiembre de 2013: Celebración de su beatificación masiva en la provincia de Córdoba.



Celebración de su beatificación masiva en la provincia de Córdoba. 16 de octubre de 2016: Canonización oficial en la Plaza de San Pedro por el papa Francisco, tras la aprobación de los milagros atribuidos a su intercesión.

Mama Antula: la pionera colonial y primera santa argentina

Siglos antes, en la Argentina colonial del siglo XVIII, María Antonia de Paz y Figueroa —conocida en quechua como Mama Antula— protagonizó una proeza inédita para una mujer de su época. Nacida en el seno de una familia acomodada de Santiago del Estero, renunció a sus privilegios para mantener viva la tradición jesuita tras la expulsión de la orden decretada por la corona española.

Mama Antula recorrió miles de kilómetros peregrinando a pie descalzo y pidiendo limosna para construir la emblemática Santa Casa de Ejercicios en la Ciudad de Buenos Aires. La edificación se inauguró en 1799 —año de su fallecimiento— y continúa operativa en la actualidad. Además, fue la responsable de introducir en el país el culto a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

El camino a los altares: