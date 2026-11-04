Quién es Jon Ossoff, el senador que crece dentro del Partido Demócrata y suena como candidato presidencial tras su triunfo en Georgia

El senador demócrata Jon Ossoff fue reelegido en Georgia tras derrotar al republicano Mike Collins y consiguió un segundo mandato en el Senado de Estados Unidos. Con 39 años, el dirigente se consolidó como una de las figuras nacionales de su partido, que busca recuperar terreno frente al presidente Donald Trump.

Tras conocerse el resultado, Ossoff sostuvo que las victorias demócratas representan un rechazo de los estadounidenses a la gestión republicana.

Jon Ossoff ganó en Georgia y lanzó duras críticas contra Donald Trump

En un discurso ante sus seguidores, el senador cuestionó con dureza al presidente republicano, según replicaron las agencias AP y AFP. “Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, afirmó.

La victoria tiene un peso particular para los demócratas porque Georgia fue uno de los estados que Trump ganó en 2024. Ossoff había comenzado la campaña como uno de los principales blancos de los republicanos y era el único senador demócrata que buscaba renovar su banca en un estado ganado por el actual mandatario.

Pese a las versiones sobre su futuro político, el dirigente aseguró que no tiene intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. Sin embargo, su triunfo y su creciente exposición nacional alimentaron las expectativas.

La campaña de Jon Ossoff contra Mike Collins y el respaldo de Trump

Ossoff convirtió sus críticas a Trump en uno de los ejes de su campaña. Desde el inicio, cuestionó al presidente por su gestión y lo calificó como “un presidente fracasado”, una frase que tuvo amplia circulación en las redes sociales.

El senador también consiguió recaudar más de 100 millones de dólares, una cifra que fortaleció su posición electoral y alimentó las especulaciones sobre sus aspiraciones políticas.

Del otro lado, el republicano Mike Collins contaba con el respaldo de Trump. Sin embargo, el congresista tuvo dificultades para consolidar su campaña, recaudar fondos y defenderse de los cuestionamientos por sus vínculos con nacionalistas blancos.

La disputa también estuvo marcada por las acusaciones de Ossoff contra su rival. El senador lo calificó de “fanático” y recordó antiguas publicaciones en redes sociales, comunicaciones de su exjefe de gabinete con supremacistas blancos y declaraciones de su entorno familiar en defensa del nacionalismo blanco.

El perfil político del senador demócrata que busca ampliar su influencia

El senador demócrata llegó al Congreso en 2020, cuando derrotó al republicano David Perdue en una segunda vuelta. La elección se realizó un día antes del ataque al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que buscaban impedir la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden.

La estrategia de campaña del dirigente fue inicialmente considerada arriesgada por algunos sectores demócratas. Sin embargo, sus actos con críticas directas a Trump y la rápida difusión de videos terminaron por convertirlo en un modelo de comunicación para otros dirigentes del partido.

Durante la campaña, Ossoff consiguió repercusión nacional por sus cuestionamientos al presidente en un acto público. “Se duerme en las reuniones. Juega al golf y vende acciones. No quiere hacer el trabajo [de presidente]. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador (…) ofrecido por el emir de Qatar”, expresó.

El senador también cuestionó los negocios internacionales de los hijos del presidente y de su yerno, Jared Kushner. En materia económica, criticó los aranceles impulsados por Trump y pidió revertir parte de sus recortes impositivos.

En política internacional, Ossoff mantuvo una posición cautelosa sobre Israel. Sostuvo que valora tanto la seguridad israelí como la vida de los palestinos inocentes, y cuestionó las operaciones militares en Gaza por considerar que el Ejército israelí violó normas internacionales de guerra.

El respaldo que consiguió Jon Ossoff en Georgia

Además de sus críticas a Trump, el senador buscó destacar su trabajo en Georgia y la gestión de recursos federales para el estado. Entre sus antecedentes mencionó la asistencia a damnificados por huracanes y las inversiones en infraestructura.

Ese trabajo le permitió conseguir el respaldo de algunos funcionarios republicanos locales, que lo consideraron un representante eficaz de los intereses de Georgia, pese a las diferencias partidarias.