El segundo look de novia de Lali Espósito: encaje, cristales y accesorios con estilo noventero

En el marco de su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al desvelar los detalles de su segundo look de novia, una propuesta concebida para disfrutar de la celebración nocturna sin resignar sofisticación.

Con una clara impronta pop y vanguardista, Lali, la cantante y actriz, confió nuevamente en la diseñadora Gabriella Capucci para incorporar una pieza joya de alto impacto, combinando texturas artesanales, destellos lumínicos y accesorios de estética noventera que rompieron con los cánones convencionales del vestuario de fiesta.

Encaje floral y destellos de lentejuelas: la silueta del minivestido strapless de Lali Espósito

La silueta del minivestido strapless de Lali Espósito.-

La estructura principal del estilismo de Lali Espósito se definió mediante un diseño corto que conjugó sensualidad y prolijidad técnica, ideal para el movimiento continuo:

Moldería ajustada con escote strapless : el minivestido strapless en blanco puro destacó por una línea recta y depurada, despejando los hombros y el cuello con absoluta soltura.

: el minivestido strapless en blanco puro destacó por una línea recta y depurada, despejando los hombros y el cuello con absoluta soltura. Base de encaje con transparencias sutiles : la tela incorporó calados de inspiración botánica que dejaron entrever la piel con delicadeza, aportando frescura a la silueta.

: la tela incorporó calados de inspiración botánica que dejaron entrever la piel con delicadeza, aportando frescura a la silueta. Bordados de microlentejuelas y cristales : pequeños apliques facetados recubrieron toda la superficie de la prenda, reaccionando ante las luces del salón y multiplicando los reflejos durante el baile.

: pequeños apliques facetados recubrieron toda la superficie de la prenda, reaccionando ante las luces del salón y multiplicando los reflejos durante el baile. Pelo suelto y natural: la artista optó por llevar su melena castaña con ondas descontracturadas por debajo de los accesorios, aportando un acabado fresco y juvenil.

La silueta del minivestido strapless de Lali Espósito.-

El mesh hat de Gabriella Capucci y las gafas noventeras: los accesorios del segundo look de novia de Lali

El mesh hat de Gabriella Capucci.-

El gran punto de atracción visual del estilismo nupcial de Lali Espósito radicó en los complementos de autor, los cuales aportaron personalidad y una cuota lúdica a la velada:

Casco de red con cristales (mesh hat) : la creadora Gabriella Capucci confeccionó un tocado vanguardista estructurado a partir de cadenas metálicas, cuentas transparentes y pedrería fina que cayeron a modo de flecos brillantes sobre la cabeza.

: la creadora confeccionó un tocado vanguardista estructurado a partir de cadenas metálicas, cuentas transparentes y pedrería fina que cayeron a modo de flecos brillantes sobre la cabeza. La anécdota de la fiesta : la llamativa pieza protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al extraviarse temporalmente en el salón, siendo recuperada luego por Pedro Rosemblat gracias al registro en video de los invitados.

: la llamativa pieza protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al extraviarse temporalmente en el salón, siendo recuperada luego por gracias al registro en video de los invitados. Anteojos de sol ovalados en negro : la cantante sumó marcos oscuros de formato reducido con reminiscencias de la década de 1990, introduciendo un fuerte contraste urbano frente al blanco nupcial.

: la cantante sumó marcos oscuros de formato reducido con reminiscencias de la década de 1990, introduciendo un fuerte contraste urbano frente al blanco nupcial. Equilibrio entre opuestos: la yuxtaposición entre la alta orfebrería del tocado y la informalidad de los lentes de sol consolidó un estilismo moderno, despojado de solemnidades rígidas.

La consagración del cambio de vestuario nupcial: la apuesta de Lali Espósito

La decisión de Lali Espósito de recurrir a un segundo look de novia para el tramo festivo consolida un fenómeno cultural asentado en las bodas contemporáneas, donde el vestido principal de ceremonia convive con una segunda pieza más audaz y ligera.

Esta transición no solo responde a exigencias funcionales de confort, sino que permite a la protagonista canalizar su identidad estética más auténtica, libre de los mandatos protocolares.

Al integrar una pieza escultural como el mesh hat de Gabriella Capucci junto a un corte mini, la intérprete ratifica que la moda nupcial actual celebra la diversión, el brillo artesanal y la autonomía creativa por encima de las convenciones del pasado.

3 ideas clave para planificar un segundo atuendo de casamiento, como Lali