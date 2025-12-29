La playa que apodan el Caribe de Brasil y seduce a los argentinos con su mar turquesa

El mar de tonos turquesa y la arena blanca convierten a Maragogi en uno de los paisajes más fotografiados del estado de Alagoas.

El mar no siempre queda lejos. A veces está a un vuelo corto, del otro lado de una frontera amable, esperando con ese color que parece exagerado incluso para las fotos. En el nordeste de Brasil hay un destino que se repite en charlas de verano y búsquedas de último momento: Maragogi, un nombre que suena suave y que muchos ya bautizaron, sin demasiadas vueltas, como el Caribe brasileño.

Ubicada en el estado de Alagoas, Maragogi combina lo que muchos viajeros buscan sin decirlo en voz alta: agua transparente, arena clara, clima tropical y una sensación de calma que no siempre se encuentra en los destinos más famosos. Para los argentinos, además, tiene un plus difícil de ignorar: está más cerca y suele ser más accesible que otros paraísos de postal.

El corazón del lugar late mar adentro. Allí aparecen las galés, piscinas naturales que se forman cuando la marea baja y dejan al descubierto arrecifes de coral poblados de peces de colores. El acceso es en catamarán o embarcaciones pequeñas, y la experiencia es casi hipnótica, flotar sobre un espejo de agua tibia, con snorkel y el tiempo suspendido, mientras el mar muestra su lado más generoso. La mejor temporada para vivirlo así va de octubre a marzo, cuando el clima acompaña y el sol hace su parte.

En tierra firme, Maragogi sigue ofreciendo escenas que parecen pensadas para bajar revoluciones. Playas como Antunes, Ponta de Mangue o Barra Grande se extienden tranquilas, bordeadas de palmeras y con aguas calmas que invitan a quedarse sin apuro. En algunos momentos del día, la marea baja regala otra postal, el llamado Caminho de Moisés, un sendero de arena que emerge en el mar y permite caminar varios metros con el agua apenas cubriendo los tobillos.

Para quienes prefieren moverse, los paseos en buggy recorren la costa y conectan distintos puntos panorámicos, siempre con el mar como telón de fondo. Y cuando llega la hora de sentarse a la mesa, la identidad local aparece sin estridencias: pescados frescos, camarones, platos simples y sabrosos que se disfrutan tanto en restaurantes como en puestos frente al agua, con los pies casi en la arena.

Antes de viajar, hay dos datos que conviene tener presentes. El primero es la época: la temporada seca, entre octubre y marzo, suele ofrecer mejores condiciones de sol y visibilidad. El segundo, clave, es la tabla de mareas. Las galés solo se pueden visitar con marea baja, por lo que organizar las excursiones en función de ese dato marca la diferencia entre ver el mar bonito o verlo inolvidable.

Por su ubicación, su paisaje y una relación precio-calidad que resulta tentadora, Maragogi se consolida como una de las alternativas favoritas para el verano. Un destino donde el mar es protagonista, el ritmo es otro y las postales no necesitan filtro.

Qué puedo hacer en Maragogi

Practicar buceo con cilindro en las legendarias Piscinas de Galés, consideradas las más hermosas del estado de Alagoas, donde los arrecifes coralinos albergan una rica biodiversidad marina que incluye coloridos bancos de peces tropicales.

Realizar snorkel en Playa Antunes, reconocida como el mejor punto para esta actividad, donde los bancos de arena que se forman con la marea baja permiten caminar mar adentro con el agua hasta las rodillas.

Disfrutar de paseos en goleta que recorren las playas más espectaculares de la costa, incluyendo Playa de Antunes, Playa Barra Grande, Playa Peroba, Playa de Xareu y Playa de Ponta do Mangue.

Aventurarse en emocionantes paseos en buggy por Playa de Xaréu, protegida por barreras coralinas que mantienen sus aguas tranquilas y cristalinas, ideal para practicar vela y deportes acuáticos.

Explorar el Sendero Visgueiro, que comienza en el pueblo de Água Fria y ofrece contacto directo con la naturaleza a través de paisajes impresionantes, manglares y tramos de mata atlántica preservada.

Relajarse en las paradisíacas Playa Barra Grande y Playa Antunes.

Cómo llegar a Maragogi

Para acceder a Maragogi, los viajeros pueden utilizar diferentes rutas dependiendo de su punto de partida. Desde Maceió, la capital de Alagoas, se puede llegar en auto recorriendo 124 kilómetros por carreteras pavimentadas que atraviesan paisajes costeros espectaculares. Quienes viajan desde Recife deben cubrir una distancia de 130 kilómetros hacia el sur, mientras que desde el popular destino de Porto de Galinhas la distancia es de 90 kilómetros hacia el norte.

El municipio cuenta con servicios de transporte público regular desde las principales ciudades del noreste brasileño, y también es posible contratar transfers privados o alquilar autos para mayor comodidad durante el traslado y la estadía en la región.