La capital que se consolida como epicentro del turismo en motorhome

Viajeros de todas partes. Familias y aficionados llegaron desde distintas provincias y países limítrofes para compartir la experiencia.

El Paraná fue testigo, una vez más, de cómo la capital misionera se abre paso en el mapa turístico nacional. Del 8 al 14 de septiembre, el Complejo Costa Sur de Posadas recibió a viajeros, fabricantes y curiosos en la segunda edición de la Expo Motorhome 2025, un encuentro que ya se convirtió en referencia obligada para los aficionados al turismo rodante.

Durante una semana, las casas sobre ruedas compartieron escenario con la gastronomía regional, espectáculos culturales y propuestas recreativas que fueron desde observaciones astronómicas hasta city tours y talleres prácticos. El gran despliegue llegó el fin de semana del 13 y 14, cuando los motorhomes coparon el predio y el público pudo recorrerlos, conocer sus innovaciones y dialogar con sus fabricantes.

El Complejo Costa Sur, frente al río, volvió a demostrar por qué es un espacio clave para este tipo de turismo. Con servicios pensados especialmente para motorhomes, electricidad, descarga de aguas, sanitarios, duchas y pernocte con vistas al Paraná, se transformó en una base ideal para quienes llegan en busca de descanso y comodidad. Las cifras acompañan: solo en julio pasado ingresaron más de 170 motorhomes, con un promedio de 9 ingresos diarios y picos de 15 durante los fines de semana.

El Paraná como escenario. El Complejo Costa Sur recibió a motorhomes y viajeros en una semana de propuestas culturales y recreativas.

Cada vehículo que se instala en Posadas implica mucho más que una estadía. Los viajeros hacen compras, cargan combustible, prueban sabores locales y participan en actividades culturales, lo que dinamiza a comercios y prestadores turísticos. Así, la ciudad complementa la tradicional oferta de Misiones ligada a la naturaleza con un turismo urbano en expansión.

La Expo Motorhome no solo convocó a argentinos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos, sino también a visitantes de Brasil, Paraguay y Uruguay. La presencia de fabricantes nacionales y proveedores de accesorios le dio al encuentro un carácter profesional, convirtiéndolo en un espacio de intercambio y negocios además de disfrute.

El éxito de la segunda edición confirma lo que los números y las experiencias ya adelantaban: Posadas dejó de ser un punto de tránsito para transformarse en un destino por sí mismo. Infraestructura, hospitalidad y propuestas culturales se combinan con la naturaleza del entorno para consolidar a la ciudad como hub del turismo rodante en el nordeste argentino.