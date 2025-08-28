Preparar el viaje: qué debes saber si vas con tu motorhome o casa rodante a un Parque Nacional

Son muchos los turistas argentinos que salen a las rutas con sus trailers, motorhome y casas rodantes. Foto gentileza.

Viajar con la casa sobre ruedas tiene su encanto: elegir la ruta, estacionar en medio del bosque y abrir la puerta al amanecer con un lago o el mar como postal de fondo. Para quienes se mueven en motorhome o vehículos recreativos, desde 2022 la Administración de Parques Nacionales (APN) puso en marcha un reglamento especial para ingresar a las áreas protegidas del país. La idea no es poner trabas, sino ordenar la experiencia: que el viajero disfrute, que la naturaleza no sufra y que quienes la cuidan puedan hacerlo sin conflictos.

La clave está en estar bien informados. Primero, entendamos qué entra en la categoría de “vehículo recreativo” para la APN. No es solo el clásico motorhome de película. También están contempladas las casas rodantes (incluidas las de quinta rueda), camionetas camper, mini rodantes y hasta las cada vez más populares rooftents (carpas de techo). Si dormís arriba del vehículo, esta normativa te aplica.

¿Dónde se puede dormir con un vehículo recreativo?

La regla es clara: solo se puede pernoctar en zonas habilitadas. Durante el día, sí se permite estacionar en miradores o playones públicos, siempre con el motor apagado y sin desplegar toldos ni sillas, pero para dormir hay que estar en un área aprobada por Parques Nacionales.

Los tiempos de estadía también están regulados:

Campamentos tarifados con servicios: hasta 30 días corridos.

Campamentos libres (sin servicios): máximo 5 días. Este plazo puede acortarse si el personal considera que el vehículo no cuenta con autonomía para gestionar sus residuos de forma segura.

Y un dato no menor: hay que poder acreditar, mediante comprobantes o inspección, que el motorhome descargó aguas residuales en un punto habilitado. Así que, antes de entrar a un Parque Nacional, consultá en las ciudades cercanas dónde están estas estaciones.





Prohibido olvidar cuando andes en motorhome

No todo vale cuando se trata de acampar sobre ruedas. Hay prohibiciones expresas que, si las pasás por alto, pueden costarte una multa que va de los 3 hasta los 100 derechos de acceso. Algunas de las más importantes:

Estacionar o dormir fuera de zonas permitidas.

Vaciar tanques o lavar utensilios en ríos o lagos.

Usar generadores eléctricos fuera de áreas autorizadas.

Hacer fuego donde no está permitido.

Circular fuera de caminos habilitados.

Ingresar con mascotas (excepto perros guía autorizados).

Además, recordá: está prohibido hacer reparaciones, cargar combustible o manipular químicos dentro de los Parques.

¿Qué tener en cuenta antes de arrancar tu viaje en motorhome?