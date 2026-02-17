Las Grutas fue epicentro del Carnaval en la costa rionegrina con ocupación plena y miles de turistas

Sombrillas alineadas frente al mar, playas colmadas y un clima ideal marcaron el fin de semana largo de Carnaval en Las Grutas. Con temperaturas bien veraniegas y el Golfo San Matías como escenario, miles de turistas aprovecharon cada jornada para descansar, disfrutar de las actividades programadas y meterse en las aguas más cálidas del litoral patagónico.

El presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Rodolfo Hidalgo, confirmó a Diario RÍO NEGRO, que «los niveles de ocupación desde el sábado vienen siendo del 100% en Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este«, reflejando el intenso movimiento que se vivió en todo el ejido.

El sol acompañó jornadas récord de ocupación en Las Grutas, con miles de turistas frente al mar. Foto: Luciano Cutrera.

En Las Grutas, el epicentro artístico fue la Tercera Bajada, donde el escenario principal desplegó tres noches consecutivas de shows con una grilla variada que combinó ritmos populares, bandas locales y espectáculos centrales.

El sábado, la apertura estuvo marcada por DJ Charly Morón, seguido por Dúo de Pura Zurda, Chamameceros del Sur y La Hoja, con el cierre de De La Calle a la medianoche.

El domingo, el color y la energía de la Comparsa Ashe le dieron identidad carnavalera a la noche, que continuó con Alta Dosis y La Retro Maníacos. El cierre estelar estuvo a cargo de Los Dragones, que subieron al escenario pasada la medianoche.

El lunes, en la última jornada del fin de semana largo, se presentaron Pez Diablo, Pulso Sur y Sandoband, con el broche final de Sensura, completando así tres jornadas consecutivas de música frente al mar.

Playas repletas y fuerte movimiento turístico

Desde temprano, las distintas bajadas mostraron un incesante flujo de visitantes. Familias, parejas y grupos de amigos ocuparon la arena con reposeras y sombrillas, mientras que otros optaron por largas caminatas por la costa o actividades recreativas al aire libre.

Con reservas completas, Las Grutas fue uno de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica rionegrina durante este primer fin de semana largo del año, consolidando su protagonismo dentro del calendario turístico provincial.

Las Grutas vivió un fin de semana largo con playas desbordadas y clima ideal. Foto: Luciano Cutrera

Según datos oficiales difundidos por el Gobierno de Río Negro, más de 80.000 turistas eligieron la provincia durante Carnaval, generando un impacto económico estimado en alrededor de 25.000 millones de pesos. En ese contexto, la villa balnearia volvió a destacarse por su nivel de convocatoria.

Una temporada que ya mostraba buenos indicadores

El desempeño del fin de semana largo se suma a una temporada de verano con números sostenidos. De acuerdo con lo relevado por la Agencia de Turismo del Municipio San Antonio, durante enero el porcentaje de ocupación fue del 73,95%.

La estadía promedio registrada fue de tres días en el sector hotelero y campings, y de dos días en casas y departamentos de alquiler temporario. En total, arribaron 249.372 turistas durante el primer mes del año.

Playas colmadas y sombrillas a pleno durante el fin de semana largo de Carnaval en Las Grutas. Foto: Luciano Cutrera.

En cuanto a la procedencia, la mayor afluencia correspondió a visitantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Neuquén: el 84% tuvo como destino final las playas del ejido, mientras que el 16% continuó viaje hacia otros puntos.

Respecto al tipo de grupo, el 70% fueron familias de entre tres y cinco integrantes, el 24% parejas y el porcentaje restante se distribuyó entre grupos de amigos y personas que viajaron solas.

Con ocupación plena, playas colmadas y una agenda de actividades que acompañó el movimiento turístico, Las Grutas cerró un fin de semana largo de Carnaval que dejó postales de sol, mar y cifras récord para la costa rionegrina.