La montaña marca el ritmo: La Hoya pone fin a la temporada en Esquel

El centro de esquí La Hoya, ubicado en Esquel, confirmó que el domingo 10 de agosto será el último día de la temporada invernal 2025. “En la montaña, la naturaleza marca el ritmo”, señalaron desde la empresa concesionaria, al anunciar el cierre anticipado en un invierno marcado por condiciones irregulares.

Cuenta regresiva en La Hoya: hasta cuándo se puede esquiar en Esquel

A través de un comunicado oficial, el centro invernal expresó su agradecimiento a todos quienes hicieron posible el desarrollo de esta temporada: el personal, los residentes de Esquel y los miles de turistas que visitaron el cerro durante estas semanas.

“Este invierno nos lleva a cerrar la temporada el domingo 10 de agosto”, indicaron desde la organización, y alentaron a los visitantes a disfrutar los últimos días de actividad: “Vení a disfrutar la montaña de una manera diferente. ¡Los esperamos!”, concluye el mensaje.

La Hoya es uno de los centros de esquí más reconocidos de la Patagonia y cada año recibe a esquiadores y turistas de todo el país. Ofrece una propuesta integral que combina deportes de invierno, actividades familiares y un entorno natural único.

El cierre anticipado se da en un contexto donde algunos centros de esquí de la región atraviesan temporadas con menor cantidad de nieve en comparación con años anteriores, y con mayor dependencia de factores climáticos para el mantenimiento de las pistas. De todas formas otros centros invernales con mayor infraestructura pueden mantener las pistas con nieve técnica o fabricada.

Esquel en invierno: aventura, naturaleza y turismo de bienestar

A solo cuatro kilómetros del centro, la Reserva Natural Urbana laguna La Zeta ofrece senderismo, avistaje de aves y circuitos de mountain bike entre bosques nativos e implantados, con miradores únicos y una “Plaza de los Cerros” que brinda vistas 360 grados.

La laguna La Zeta, accesible con sus senderos y miradores. Foto Turismo Esquel.

Además, se suman propuestas como el astroturismo, ideal para las tardecitas después de un día de montaña, y el geoturismo con la “Ruta de Gondwana”, que permite explorar formaciones geológicas milenarias.

La ciudad también se consolida como un centro para el turismo de bienestar, con propuestas de desconexión y meditación en contacto con la naturaleza, y para los amantes del deporte, con circuitos para entrenar en la montaña.

La ciudad mantiene la tranquilidad de un pueblo, ideal para toda la familia. Foto Turismo Esquel. .

La localidad cuenta con un city tour gratuito con visita al Museo Municipal. La Capilla Seion es un punto cultural clave que narra la historia de la colectividad galesa. La oferta se completa con el Centro Cultural Melipal, museos de culturas originarias, el Museo de Arte Lituano y el Museo del Regimiento 3 de Fierro, que incorpora realidad virtual y “cuadros que hablan”.