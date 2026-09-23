Murió un hombre apuñalado en Cutral Co: la Fiscalía investiga el hecho y avanza con la búsqueda del autor

Esta mañana se conoció la muerte de un hombre en circunstancias violentas en Cutral Co. Se constató que el hecho se produjo en el barrio Brentana, al sur del ejido urbano. De inmediato tanto la Policía como la fiscalía iniciaron la investigación para esclarecer el hecho.

En principio, se pudo establecer que el autor utilizó un arma blanca para cometer el hecho, por lo que también se está tras la búsqueda del autor y del cuchillo con el que se perpetró el episodio.

Esta mañana se produjo el hallazgo de una persona sin vida. El fiscal jefe Gastón Liotard confirmó a Diario RÍO NEGRO que la víctima es una persona, mayor de edad. De las primeras informaciones, que obtuvieron en la fiscalía se estableció que la lesión fue provocada por un arma blanca, tipo cuchillo.

En ese contexto es que se desplegaron las primeras pesquisas para dar con el sospechoso de haber perpetrado el hecho y el arma utilizada para cometerlo. En principio, el lugar donde pudo haberse cometido el crimen fue en calle Yolanda Adobati, entre Juan José Castelli y Emilia Jaconis, en cercanías al cementerio de Cutral Co.

Las primeras líneas de la investigación llevan a los uniformados a realizar una serie de allanamientos para tratar de dar con el autor, que en principio podría estar identificado.

Una vez que se avance, se podrá establecer cómo ocurrieron los hechos y la identidad de la persona muerta.