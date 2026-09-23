Cruzar el Atlántico, el próximo paso de los F-16 en la ruta hacia Argentina: «Cada vez falta menos»

Los seis aviones de caza F-16 de la segunda tanda comprada por Argentina a Dinamarca ya llegaron a las Islas Canarias y se preparan para el tramo más extenso del viaje. Harán escala en Brasil antes de continuar hacia Río Cuarto, donde se prevé que arriben durante el fin de semana.

Los aviones partieron el martes desde Dinamarca y realizaron escalas en Zaragoza, España, y posteriormente en la Base Aérea de Gando, en las Islas Canarias. Desde allí comenzarán ahora el cruce del océano Atlántico.

F-16 rumbo a Argentina: así sigue la ruta antes de llegar a Córdoba

En la mañana de este miércoles, el Ministerio de Defensa informó que los seis F16 ya están posicionados sobre la Base Aérea de Gando. “Los espera el tramo más largo de este vuelo ferry, el cruce del Atlántico”, señaló el comunicado. «Del otro lado está la Argentina. Y cada vez falta menos para verlos volar sobre nuestro cielo. La misión avanza con nuestra bandera en lo más alto», agregó el ministerio.

La etapa siguiente contempla el vuelo sobre el Atlántico y una escala técnica en Brasil, antes del tramo final hacia la Argentina. El destino será el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde se encuentra instalada la infraestructura destinada a recibir a los cazas.

La segunda tanda de F-16 avanza hacia Argentina tras hacer escala en España.

Para completar el cruce, los F-16 contarán con el acompañamiento de tres aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según publicó Clarín. Estas aeronaves permitirán realizar reabastecimiento de combustible en vuelo durante la travesía.

La previsión es que los aviones lleguen a Río Cuarto durante el fin de semana, siempre que las condiciones meteorológicas y la operación no obliguen a modificar el cronograma. Se trata de cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza.

Los trabajos de capacitación para operar los F-16

Esta segunda tanda se incorporará a los seis F-16 que llegaron a la Argentina en diciembre del año pasado. En Río Cuarto ya trabajan pilotos argentinos, estadounidenses y daneses vinculados al programa de incorporación y entrenamiento. Allí también se encuentra el centro destinado a la formación de las tripulaciones argentinas que operarán los aviones.

Los seis aviones pasarán por Brasil antes de completar el recorrido hasta Río Cuarto durante el fin de semana.

El programa de entrenamiento tuvo uno de sus primeros hitos el 3 de julio, cuando un piloto argentino realizó su primer vuelo sin un instructor a bordo. La operación forma parte del proceso iniciado con la compra de 24 F-16 a Dinamarca, destinado a recuperar capacidades de combate de la Fuerza Aérea Argentina.