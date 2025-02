Los cielos de El Cóndor se pintan de colores y se vuelven eternos

Hay playas solitarias y tranquilas para caminar.

Nuevamente viajé a el Balneario el Cóndor, un lugar de particular belleza que siempre quise desde que lo conocí en el verano de 1996 cuando la vida me llevó a vivir a Viedma. Es ahí, donde vi por primera vez el mar y aprendí a disfrutarlo, cada vez que tenía la oportunidad de ir a esas playas que me regalaban mucha paz.

Cada año, cada viaje a este lugar me sorprende con su belleza y tranquilidad. Son tan grandes y bellos sus paisajes que trato de plasmar historias diferentes con la fotografía.

Hoy, el balneario El Cóndor se erige como un destino turístico de renombre que ofrece playas interminables y atardeceres inolvidables. Con sus aguas cálidas y sus playas gigantes de arena, es el lugar perfecto para aquellos que buscamos escapar del ajetreo diario y conectarnos con la naturaleza.



Ubicado a solo 30 kilómetros al surde la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, cada día en El Cóndor es una oportunidad para disfrutar de la serenidad que ofrecen sus playas.

El sol brillante, el viento y el sonido del mar crean un ambiente relajante que invita a dejar atrás las preocupaciones y sumergirse en la belleza de esta zona de la costa Rionegrina. Para los amantes de la fotografía, es un verdadero paraíso, con paisajes que cambian constantemente y ofrecen infinitas oportunidades para capturar momentos únicos.

El Memorial de Malvinas recuerda a los que lucharon.



Pero es durante los atardeceres cuando revela su verdadero esplendor. El cielo se tiñe de tonos rosados y anaranjados, mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. La contemplación de este espectáculo natural es una experiencia que llena el corazón de placer infinito y energía plena. En ese momento, el mundo parece detenerse y todo lo que importa es el presente. El viento, el mar, el sol y las nubes se unen en perfecta armonía para crear un momento mágico que queda grabado en la memoria para siempre.

Los médanos y los arbustos patagónicos debajo de la tormenta.



Recientemente, tuve la oportunidad de visitar El Cóndor durante diez días, y me propuse retratar los atardeceres de cada uno de esos días. Fue una experiencia inolvidable, llena de momentos de reflexión y conexión con la naturaleza. Cada atardecer fue único, con sus propias tonalidades y texturas, pero todos compartieron una belleza y una paz que me dejaron sin aliento.



Mi objetivo fue inmortalizar esos instantes, para poder compartirlos con otros y recordarlos siempre. Y es por eso que, con mi cámara, intenté retratar la esencia de esos diez atardeceres en diez días, para preservar su magia y compartir su belleza con imágenes únicas e irrepetibles, cada atardecer fue distinto al otro, cada uno con su singular belleza.



En resumen , El Cóndor es un destino turístico que ofrece una experiencia única y enriquecedora. Sus playas interminables, sus atardeceres inolvidables y su conexión con la naturaleza lo convierten en un lugar que vale la pena visitar.

Eventos y cosas para hacer cerca de El Cóndor

En El Cóndor a fines de enero, se realizó la Fiesta del Mar y el Acampante, declarada Fiesta Nacional desde 2017 y ahora se preparan en Viedma, para la Fiesta Nacional del Río que será del 28 de febrero hasta el 2 de marzo en el Parque Ferreira de Viedma.

Esta edición contará con la presentación de la banda de rock “Las Pelotas”, el solista Valentino Merlo y el grupo de cumbia La T y La M; además de la presencia de artistas locales y regionales. Además habrá carros gastronómicos y cerveceros, también artesanos. Si vas a ir y querés más detalles debés consultar en @fiestasnacionales.viedma

¿Qué actividades te esperan en El Cóndor?

Podes explorar la biodiversidad a través del avistaje de aves, una actividad al aire libre apta para todo público. Se recorren senderos que deslumbran a grandes y pequeños, y revelan la rica biodiversidad de la región y concientizando sobre la importancia de la costa y los recursos naturales.

Los más aventureros pueden practicar deportes como windsurf, kitesurf, sandboard, carrovelismo y kitebuggy gracias a las características de la zona y sus vientos.

Si se busca algo más relajado, se podrá realizar una caminata tranquila, juegos de playa en familia o actividades recreativas propuestas por la Municipalidad de Viedma.

También se pueden recorrer sitios históricos como el Faro Río Negro, la edificación más antigua de este tipo en la Patagonia Continental y el más longevo del país en servicio, reconocido como Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Histórico de la Humanidad. A escasos metros de allí se sitúa el Memorial de Malvinas, un monumento con fines reflexivos que se erige a orillas del acantilado en memoria de los combatientes que batallaron en el histórico conflicto bélico de 1982.

El Cóndor es el punto de partida de un viaje escénico por la Ruta Provincial N° 1, que abarca 180 km de playas. Hay lugares icónicos como El Espigón, paraíso de surfistas, y Playa Bonita. La Lobería ofrece piletones naturales durante la bajamar con un centro de interpretación de fauna marina y Bahía Creek, rodeada de médanos suaves.