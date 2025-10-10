Playa Las Conchillas: la Fiesta Nacional del Pejerrey un clásico de la pesca en Patagonia

Competencia y homenaje: la Copa Challenger lleva el nombre de Hernán “El Negro” Colman, referente de la pesca deportiva. Foto: Informativo Hoy.

Desde temprano, las cañas se alinean sobre la costa ventosa de Las Conchillas, ese punto del litoral rionegrino donde la paciencia se vuelve parte del paisaje. A las diez en punto, el sonido del silbato marca el inicio de una nueva edición de Las 6 Horas del Pejerrey, una competencia que ya es leyenda entre los pescadores del sur.

Este año, la cita adquiere un tinte especial: la Copa Challenger llevará el nombre de Hernán “El Negro” Colman, figura entrañable del ambiente y referente de la pesca deportiva.

Durante seis horas, los participantes se medirán en un desafío donde la estrategia, la experiencia y un poco de suerte son claves. Las categorías van desde la Élite, con premios de hasta 150.000 pesos, hasta Promocionales, Veteranos y Principiantes, que competirán por 120.000. También habrá espacio para Inclusiones, Damas y Niños, con recompensas de hasta 50.000 pesos, además del clásico reconocimiento a la pieza mayor, valuado en 70.000.

Ritual patagónico: casi tres décadas de historia mantienen viva la tradición en San Antonio Este.

Pero más allá de los números, la fiesta conserva su espíritu familiar. Muchos llegan con reposeras, conservadoras y mate en mano para acompañar a los competidores o simplemente disfrutar del entorno. El buffet, instalado frente a la playa, ofrece una pausa entre lanzadas y anécdotas, mientras las familias se reencuentran con viejos conocidos de otras ediciones.

Las inscripciones, abiertas para todas las categorías, tienen un costo de 20.000 pesos para Élite y Promocionales, y de 15.000 para Inclusiones, Damas y Niños. La jornada, que se extenderá hasta las cuatro de la tarde, promete el clima ideal: mar calmo, cielo limpio y ese aire salado que solo San Antonio Este sabe ofrecer.

Con casi tres décadas de historia, Las 6 Horas del Pejerrey sigue siendo más que un torneo: es un ritual patagónico que une generaciones, una postal viva de la costa rionegrina donde cada lanzamiento es una apuesta a la memoria, al mar y al encuentro. Informes e inscripciones: 2934 529263.



