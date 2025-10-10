Verano 2026: el ISSN lanza un nuevo sistema de sorteo para disfrutar en Las Grutas y Villa La Angostura

El ISSN sorteará estadías en sus cabañas de Las Grutas y Villa La Angostura para que los afiliados disfruten el verano 2025/2026 en los destinos más lindos del sur argentino.

Con la mirada puesta en un verano más accesible para todos sus afiliados, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) implementará una nueva modalidad para asignar las estadías en sus tradicionales cabañas de Las Grutas y Villa La Angostura. A través de un sorteo público y transparente, la institución busca garantizar igualdad de oportunidades para quienes deseen disfrutar de unos días de descanso en los destinos más elegidos del sur argentino.

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la Oficina Virtual (SAU) del ISSN, entre las 00 del lunes 13 y las 23.59 del domingo 26 de octubre de 2025. Una vez cerrado el período de registro, el sorteo se llevará a cabo el 5 de noviembre, con la fiscalización de Lotería La Neuquina. Podrán participar todos los afiliados titulares, quienes además tendrán la opción de anotarse para ambos destinos si lo desean.

Los períodos de estadía están predefinidos: cinco noches en las cabañas de Las Grutas, a partir del 28 de diciembre, y tres noches en las de Villa La Angostura, desde el 23 de diciembre. En caso de necesitar modificar su inscripción, los interesados podrán hacerlo fácilmente desde la plataforma, dando de baja su solicitud y generando una nueva.

Quienes resulten ganadores deberán confirmar su reserva entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre, de manera presencial en la oficina de Turismo ISSN (Buenos Aires 1103, Neuquén Capital) o por mensaje de WhatsApp a los números oficiales del organismo.

Con esta nueva propuesta, el ISSN renueva su compromiso de acercar beneficios a sus afiliados y promover el turismo social en la provincia. Las cabañas, ubicadas en escenarios naturales privilegiados, combinan confort y descanso con la posibilidad de vivir el verano desde dos postales opuestas pero igualmente encantadoras: la playa patagónica de Las Grutas y los lagos de Villa La Angostura.