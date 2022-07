«¡Mirá dónde estamos Lola!»: la emoción de Jorge al llegar con su perra en bici al km 0 de la ruta 40

Ahí van Jorge y Lola rumbo al kilómetro cero de la ruta nacional 40. Llegar a ese punto extremo al sur de la Patagonia era lo que él soñaba cuando empezó a pedalear en La Quiaca, 5400 kms al norte. Pero ya no está solo: en un hermoso pueblito salteño, ella, una cachorra de 45 días, se sumó a la aventura. Por entonces pesaba 800 gramos y asomaba la cabeza desde un bolso apoyado en el manubrio. Y a medida que pasaban las provincias y crecía fue ganando espacio hasta llegar al carrito amarillo de una rueda que le construyó Jorge, con una tela naranja como cobertor para protegerla del sol. Ya pesaba 20 kilos. Así van juntos ahora esos dos inseparables compañeros de travesía. El viento patagónico, como casi siempre, sopla con furia. Esta vez, como pocas, juega a favor: baja de las montañas y les da de atrás mientras avanzan hacia al mar. No pega de costado ni de frente, hoy acelera la marcha que arrancó tempranito, cuando salieron de Río Gallegos desde la casa de Walter, un seguidor que los albergó. Ya llevan unos 130 km de traqueteo y en el horizonte se divisa el faro de Cabo Vírgenes, el punto de llegada. Faltan apenas unos cinco km y Jorge por un momento no sabe si esa lágrima que asoma la produce el polvo o la emoción. Pasa el remolino, el corazón late fuerte, ya no tiene dudas: es de felicidad. Una enorme sonrisa se dibuja en ese rostro curtido por el sol.

Jorge y Lola en el km 0 de la mítica ruta nacional 40. Foto: Jorge Gómez / Memorias de Bicicleta

La ruta, ese último tramo, no ofrece los paisajes más lindos, pero qué importa. No hay montañas, ni lagos, ni árboles, apenas algunas ondulaciones en la estepa llana, sin pastizales. No hay choiques, ni vacas, ni esos teros a los que le ladraba Lola más arriba, apenas algún guanaco que se cruza. Jorge piensa en todo eso y sigue pedaleando, agradece la firmeza de esa ruta ancha sobre ripio consolidado. Aparecen unas nubes y reza para que no llueva: le dijeron que con agua sí se complica mucho. A ese tramo podrá faltarle belleza, pero tiene la épica de ser el último, el que cumple el sueño. «Ya estamos, Lola, ya estamos», dice. Es el 15 de enero del 2022 y la aventura que comenzó el 2 de enero del 2021 está a punto de terminar.

Van más de 12.000 km desde que empezó a pedalear solo desde Buenos Aires. «Ya me voy Pachi», le dijo a su mujer, le dio un beso, un abrazo y partió. Le encaró hacia el norte, pasó por su Weisburd natal en Santiago del Estero y después enfiló hacia el oeste para bajar por la 40 desde La Quiaca. Con 57 años, cuatro hijos y tres nietos, fue campeón argentino y medallista panamericano de Taekwondo y después como personal trainer entrenó entre otros a Mauro Viale y su hijo Jony.

Faltaba poco para que llegara Lola a la vida de es hombre acostumbrado al esfuerzo. «Para hacer esto hay una sola condición, hermano, una sola: tenés que pedalear. Con sol, con lluvia, con viento, tenés que pedalear».

Nace una dupla inseparable

En la casa de su amigo Rafa en San Carlos, pueblo salteño a la vera de la ruta 40, conoció a esa cachorra que entre sus cuatro hermanitos dio el paso al frente y se le metió entre las piernas moviendo la cola.

Tenía 45 días y desde entonces están juntos. Pachi, que había viajado a visitarlo, tenía poder de veto porque nunca había convivido con perros. Jorge temía en secreto que dijera que no. Pero dijo sí: fue amor a primera vista.

El día que se conocieron en Salta. Foto: Jorge Gómez / Memorias de Bicicleta

Después de las vacunas y el ok del veterinario, la flamante dupla salió a la ruta. A Lola cada día se le abrió un mundo nuevo, con llamas, zorros y más tarde choiques en el sur a los que les ladraba asombrada. Guardiana, gruñó desde la carpa cada vez que escuchaba un ruido extraño afuera y aprendió que si Jorge acercaba la mano al cierre significa salir.

Lola en los primeros tiempos en el camino. Foto: Jorge Gómez / Memorias de Bicicleta

Primero viajó en un bolso, después en cestos mientras crecía, hasta que en la Casa de los Ciclistas Pedalgónicos que los alojó en El Bolsón Jorge halló la respuesta definitiva. Preguntó si podía usar unas chapas y unos fierros en desuso apilados en el fondo del terreno. «Claro», le respondió su anfitrión, el tocayo Jorge, parte de la cofradía solidaria de las dos ruedas que siempre extiende la mano.

«¿Qué vas a hacer?», le preguntó mientas le buscaba la moladora y la soldadora. «Un carrito», respondió. Al otro día lo tenía listo. Salió a probarlo en una trepada: frenó, dobló y se la bancó perfecto también en descenso. Y Lola entendió enseguida que era su nuevo lugar. «Yo le digo Diva porque va por la vida como saludando tipo Susana o Mirta», se ríe Jorge.

Los últimos kilómetros rumbo a Cabo Vírgenes

A medida que se acercaba al faro de Cabo Vírgenes Jorge notó que había una construcción pequeña a la izquierda y que un grupo de personas tomaban fotos en el kilómetro cero. Habían llegado en camionetas. Los aplaudieron cuando hicieron su entrada triunfal.

Lola donde nace la 40. Foto: Jorge Gómez / Memorias de Bicicleta

«Llegué con los ojos como empañados y un nudo en la garganta. Y eso que estaba concentrado en filmar para después mostrarles a todos cómo había sido. Pero imposible no aflojarse, más si te aplaude la gente que había llegado antes en sus vehículos y les había costado. Imaginate a nosotros. ‘Mira dónde estamos, Lola’, dije.

«Ella me miraba fijo, atenta, esperaba salir del carrito y saludar a todos. Estaba contenta. Tremenda compañera de viaje es. Yo me imaginaba el mapa de la Argentina, todo el viaje que hicimos con ella desde el norte. Entonces empezás a moquear: cumpliste tu sueño y ahí estás, con Lola, felices. La gente nos sacaba fotos, miraba la bici, el carrito, a ella y a mi como si no lo pudieran creer. Pero era verdad. Ahí estábamos: lo habíamos conseguido.»