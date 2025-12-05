Neuquén ofrece clases gratuitas de natación en sus ríos: una propuesta que cambia vidas

Neuquén tiene ríos y el verano es un momento ideal para disfrutarlos. Aunque, hay quienes aun no se animan a nadar o quienes no saben hacerlo. Pero, este verano, como hace dos temporadas, la municipalidad brinda clases gratuitas para quienes quieran aprender a nadar. Serán para personas adultas y para infancias.

Nadar no solo es una excelente manera de mantenerse en forma. Permite tonificar el cuerpo y liberar tensiones diarias. En personas mayores, la natación ayuda a preservar la movilidad articular y mejorar la calidad del sueño. En niños, es una actividad divertidísima. Pero, tanto en adultos como niños, saber nadar es una medida de seguridad. Pero, también una transformación de vida.

Las clases de natación le cambiaron la vida a muchas mujeres. Foto: Gentileza.

«Tenemos mucha gente que tenía temor al agua, que tenía pánico de meterse o de sumergir la cara en el agua. O que solo metía los pies en el río y nada más. Pero, con las clases empezaron de a poco a aprender y han hecho una transformación impresionante. Hay mujeres, por ejemplo, de 60 años que empezaron con miedo y hoy forman parte de la escuela Master de natación y compiten», contó Sebastián Tapia, subsecretario de Vida Activa de la municipalidad de Neuquén.

El programa se llama «Elijo activarme» y se desarrolla a lo largo del año. Desde ese espacio brindan actividades físicas para adultos mayores de 18 años, de acceso libre y gratuito. Ahora en verano lo llevan a la costa del río. «La idea ahora en verano es poder llevar la enseñanza de los estilos de la natación a los ríos», contó Tapia.

Clases gratuitas de natación para adultos en Neuquén

Para los adultos entonces las clase gratuitas de natación son martes y jueves de 10:30 a 12 en el Balneario Sandra Canale, más conocido como Gatica al fondo. No es necesaria inscripción previa y es completamente gratuito.

«La idea es boyar y armar como una pileta en un sector del rio y que la gente, junto a los profesores, pueda aprender las distintas etapas del aprendizaje de la natación, como son la flotación, la propulsión, los estilos crol y espalda», especificó Tapia.

Clases gratuitas de natación para niños en Neuquén

«Sumate al Verano» es otro programa de la municipalidad de Neuquén, pero está destinado a niños menores de 18. Entre otras actividades se brindan clases gratuitas de natación. En este caso se dictan de lunes a viernes de 17 a 18 horas en el Balneario Valentina Brun de Duclot.

Tampoco hay cupo limitado ni es necesario la inscripción previa.

Las clases de natación gratuita tanto para niños como para adultos comienzan el primer día hábil de enero.

«Esta iniciativa es muy importante como una actividad física, pero también como una medida de seguridad por los caudales que tienen los ríos de nuestra ciudad», cerró Tapia.