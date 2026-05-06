ARCA digitaliza la devolución de IVA a turistas: así es el nuevo sistema para agilizar reintegros

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una reforma profunda en el sistema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para turistas extranjeros. Bajo la Resolución General 5843/2026, el organismo sustituye el antiguo esquema de sellado manual por una plataforma de validación digital que busca agilizar los tiempos en aeropuertos y pasos fronterizos.

El objetivo de la medida es doble: modernizar el control de las operaciones y asegurar que el beneficio por la compra de bienes de producción nacional llegue de forma más directa y trazable al visitante.

Claves para el comercio: montos y nuevas sanciones

Para que el beneficio sea válido, el local comercial debe ser Responsable Inscripto y estar adherido al sistema. Los puntos principales que los vendedores deben cumplir hoy son:

Monto mínimo: El reintegro se activa en compras desde los $70 .

El reintegro se activa en compras desde los . Facturación: Es obligatorio emitir Factura o Tique Factura clase “B” y verificar la identidad con pasaporte o DNI extranjero.

Es obligatorio emitir y verificar la identidad con pasaporte o DNI extranjero. Cheque digital: El comercio debe generar un «cheque de reintegro» electrónico con 6 meses de vigencia e informarlo en tiempo real.

El comercio debe generar un «cheque de reintegro» electrónico con e informarlo en tiempo real. Penas severas: Quienes incumplan con la emisión electrónica o las declaraciones juradas enfrentarán suspensiones del régimen de 1 mes a 1 año.

Trámite por autogestión: ¿Cómo cobrará el turista?

La gran novedad para el viajero es la autonomía. Al salir del país, ya no dependerá exclusivamente de la atención de un agente. El proceso se divide en:

Validación: El turista utiliza terminales de autoservicio o apps móviles en el punto de salida. Canal Verde: Si el sistema asigna este canal, el trámite finaliza digitalmente de forma automática. Canal Rojo: El pasajero deberá presentarse ante la Aduana con la mercadería, la factura física y su documento para una verificación presencial.

El dinero se seguirá acreditando por las tres vías conocidas: efectivo, tarjeta de crédito extranjera o giro postal.

La implementación será escalonada para asegurar la infraestructura técnica:

Ezeiza: Operativo de forma inmediata (3 días hábiles tras la norma).

Operativo de forma inmediata (3 días hábiles tras la norma). Aeroparque y Buquebus: Se activa el 2 de junio de 2026 .

Se activa el . Mendoza y Cruceros: Se suma el 2 de julio de 2026.

En los puntos de salida que aún no cuenten con las terminales digitales (como varios pasos terrestres), el personal de Aduana continuará utilizando el tradicional sello físico manual hasta nuevo aviso.