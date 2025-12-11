Aerolíneas Argentinas con descuentos de hasta 25% en vuelos nacionales e internaciones: a cuáles destinos y en qué fechas

Aerolíneas Argentinas lanzó promociones para vuelos en destinos nacionales e internacionales. Habrá descuentos de hasta 25% con motivo de su 75º aniversario. Son para compras durante diciembre.

Vuelos con descuentos de Aerolíneas Argentinas: para qué viajes será la promoción

Según difundió la compañía áreas, la iniciativa estará vigente para compras realizadas entre el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre. Para viajes dentro de Argentina, se podrá aprovechar la promoción para viajar entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026.

La financiación incluye la posibilidad de adquirir pasajes con hasta seis cuotas sin interés en todos los bancos.

Descuentos de vuelos en Aerolíneas Argentinas: a qué destinos internacionales

La promoción estará vigente para:

Vuelos a Miami (Estados Unidos) : La promoción es válida para viajes comprendidos entre el 1° de marzo y el 20 de mayo de 2026.

: La promoción es válida para viajes comprendidos entre el 1° de marzo y el 20 de mayo de 2026. Vuelos a Cancún, Punta Cana y Aruba (Caribe): Disponible para viajes entre el 1° de marzo y el 31 de mayo de 2026.

Disponible para viajes entre el 1° de marzo y el 31 de mayo de 2026. Vuelos a Sudamérica: Se podrá usar para viajes del 1 de marzo al 15 de junio de 2026 con destino a Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia.

Los pasajes pueden adquirirse en aerolineas.com, a través del call center, sucursales y agencias de viaje del país y del exterior.

A cuántos destinos tiene vuelos Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas informó que actualmente vuela a 37 destinos dentro del país y a 22 destinos internacionales, consolidando un rol estratégico en la conectividad federal y en la presencia argentina en los principales mercados del mundo.

Este mes la compañía sumó un nuevo Boeing 737 MAX 8 con matrícula LV-KNR. Se trata del decimoquinto avión de este modelo que se integra la flota y del avión número 83 en operación dentro de la empresa.