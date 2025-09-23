Neuquén llega a la FIT 2025 con propuestas de turismo sostenible y experiencias únicas

La Patagonia del vino, el agroturismo y la gastronomía local se consolidan como ejes estratégicos para atraer turistas nacionales e internacionales.

Neuquén desplegará su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, Palermo, del 27 al 30 de septiembre. La provincia llega con una agenda cargada de actividades y productos en pleno desarrollo que buscan posicionarse en el mercado nacional e internacional.

“El objetivo es mostrar no sólo lo que tenemos hoy como destino consolidado, sino también lo que estamos construyendo como propuestas de futuro. FIT es el escenario ideal para presentar los nuevos productos en los que venimos trabajando”, destacó Sergio Sciacchitano, presidente de NeuquenTur.

Entre las novedades, la provincia pondrá en valor la red de senderismo que se está consolidando en distintas regiones. “Queremos que la gente vea que Neuquén está trabajando en una red de sendas que une territorios y que genera oportunidades para todos los destinos, no sólo para los más conocidos”, explicó Sciacchitano.

Otro eje central será la Ruta de la Fe, un recorrido de 800 kilómetros que une hitos y monumentos religiosos. “Es una propuesta que va mucho más allá del turismo religioso; es un recorrido de identidad y de pertenencia que conecta comunidades”, afirmó el titular de NeuquenTur.

Senderos que conectan territorios y rutas que cuentan historias: la red de senderismo y la Ruta de la Fe son algunas de las novedades que Neuquén presentará en FIT.

La Ruta del Vino y el agroturismo en la zona de la Confluencia también tendrán un lugar destacado. “La Patagonia del vino es una realidad que se consolida. Nuestros vinos ya están premiados en el mundo y ahora buscamos que la experiencia en torno a ellos sea un motivo para visitar la provincia”, señaló Sciacchitano.

Además de la promoción de destinos, Neuquén llevará una agenda de reuniones con operadores y agencias nacionales e internacionales. “Tenemos más de 25 escritorios asignados al sector privado para que puedan sentarse cara a cara con quienes comercializan turismo en todo el mundo. Eso es poner a Neuquén en la góndola global”, agregó.

La gastronomía será otro protagonista en FIT. Habrá clases de cocina en vivo, degustaciones y capacitaciones. “La gastronomía no es solo un atractivo; es parte de nuestra identidad turística. Por eso la estamos trabajando con distinciones de calidad y con una estrategia provincial”, aseguró Sciacchitano.

El presidente de NeuquenTur remarcó la importancia de FIT como vidriera para todas las estaciones: “Vamos a promover el verano, que es lo inmediato, pero también estamos planificando el próximo invierno. La clave es trabajar con anticipación y pensar en todas las estaciones”.

Finalmente, valoró la articulación entre el sector público y privado: “Lo que más nos enorgullece es que Neuquén llega a FIT con un ecosistema turístico fortalecido. Municipios, prestadores y el Estado trabajando juntos es la mejor carta de presentación que tenemos como provincia”.

Con esta estrategia integral, Neuquén se prepara para mostrarse en FIT 2025 como un destino diverso, competitivo y en constante crecimiento, reafirmando su compromiso con el turismo sostenible y con experiencias únicas para todos los visitantes.