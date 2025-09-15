Neuquén se mostrará en la FIT 2025 con experiencias, cultura y gastronomía

El turismo neuquino tendrá una presencia destacada en la FIT, el evento más importante del sector en Latinoamérica.

Del 27 al 30 de septiembre, Neuquén volverá a decir presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizará en el predio de La Rural, en Buenos Aires. El encuentro reúne a más de 1.700 expositores, las 23 provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones de más de 50 países. Se espera la llegada de más de 125.000 visitantes entre público general y profesionales del sector.

Neuquén en la FIT 2025: van 18 municipios y 22 prestadores privados

La representación neuquina será amplia: participarán 18 municipios y 22 prestadores privados, que exhibirán productos y servicios con el objetivo de consolidar la presencia provincial en el mapa nacional e internacional.

La estrategia incluirá tres espacios diferenciados. Un sector de bienvenida con pasaportes “Todo esto es Neuquén” y material institucional; un espacio outdoor con propuestas de turismo aventura, pesca, astroturismo y experiencias sensoriales; y un stand de 180 metros cuadrados dentro del Ente Patagonia, preparado para rondas de negocios, transmisiones en vivo y espectáculos culturales.

Además, se sumarán clases de cocina, degustaciones con identidad neuquina y shows de payadores, en un intento por reforzar el perfil cultural del destino.

La agenda oficial contemplará la promoción de Villa La Angostura como capital provincial del deporte de montaña; la Ruta del Pehuén y la Ruta Escénica 23 con Villa Pehuenia, Aluminé y Caviahue-Copahue; la trashumancia como patrimonio cultural vivo; el turismo astronómico y astrológico; y el Segundo Encuentro Internacional de Geoturismo, Geoparques y Volcanes.

También habrá demostraciones de pesca con mosca, flotadas y atados a cargo de guías especializados, con participación de destinos como Picún Leufú. Con esta participación, la provincia busca fortalecer la alianza entre el sector público y el privado, y reafirmar su compromiso con el turismo sostenible.