«Papá, hay un zorro en el balcón»: el visitante más curioso los sorprendió en El Chocón

No le abrieron la puerta ni le dieron comida. Los especialistas insisten: no hay que alimentarlos. Captura de video Alejandro Carnevale.

El fin de semana largo, la escapada del fotógrafo Alejandro Carnevale y su familia a El Chocón se parecía a lo que habían imaginado, aunque el acierto del pronóstico sobre el viento no era la mejor noticia. Por lo demás, todo era como esperaban: ese sol de otoño en el el norte de la Patagonia que invitaba a caminar a pesar de las ráfagas, ese lago azul que aparecía del otro lado de los ventanales y que se hace cristalino cuando te acercás a la orilla del embalse generado por el dique de la central hidroeléctrica, esos vestigios de los dinosaurios en la tierra de los gigantes extinguidos hace 65 millones de años.

Todo estaba en su lugar en este viajecito ideal desde el Alto Valle a 80 km de Neuquén capital en el que hay que estar alertas a los divertidos carteles amenazados por los dinos que indican que llegaste. Imposible no verlos ni esbozar una sonrisa cuando doblás a la izquierda para acceder a la villa desde la ruta nacional 237 tras empalmar con la ruta nacional 22.

Video: un zorro en el balcón

La sorpresa llegó la noche del domingo, cuando el fotógrafo vio que algo se movía en el balcón. Como solo detectó parte de la cola primero pensó que era un gato, pero cuando el animal regresó, se acercó al ventanal y se sentó, supo que era un zorro, que los miraba curioso. Su hijo se acercó al ventanal y lo saludó con la mano. No le dieron comida ni abrieron la puerta para acercarse, ya que se tiene que tener el menor contacto posible. Instantes después, el visitante se fue.

Qué hacer si te encontrás con un zorro

¿Qué debe hacerse cuando estos encuentros ocurren? Fabián Llanos, subsecretario de Biodiversidad y Cambio Climático de Río Negro, dijo a Voy: «Con un zorro, como con cualquier animal de la fauna silvestre, la recomendación es siempre disfrutarlos desde una distancia prudente, ya sea para observarlos o tomarles una foto, pero nunca alimentarlos».

«Cuando se acercan los zorros es porque olfatean comida por ejemplo en un tacho de basura en áreas periurbanas, en chacras o en el campo. Van a intentar alimentarse de basura, su olfato los lleva al lugar. Pero entonces pueden comer bolsas de plástico. En el campo se ven restos de bolsas de nylon en la caca de zorros que viven cerca de las ciudades, eso los puede matar«, agregó.

«Por eso, insisto, la recomendación con la fauna silvestre, en particular con los zorros, en primer lugar es no alimentarlos, para que no generen dependencia de los humanos. Tienen que seguir viviendo su vida de animales silvestres», concluyó.