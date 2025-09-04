Cerro Otto celebra la primavera con ingreso gratuito para chicos y chicas

Cerro Otto en primavera: los menores de 12 años ingresan gratis durante todo septiembre en Bariloche.

El mes de la primavera llegó con buenas noticias para quienes visiten Bariloche en familia, el Cerro Otto decidió extender las celebraciones durante todo septiembre y, hasta el miércoles 30, los niños y niñas de hasta 12 años podrán acceder de manera gratuita a sus instalaciones. La propuesta invita a disfrutar de la montaña en una época ideal, con aire puro, praderas florecidas y vistas únicas al Nahuel Huapi.

La entrada liberada incluye traslado desde el centro hasta la base en avenida Pioneros km 5, estacionamiento para quienes concurran con vehículo propio, ascenso y descenso en teleférico, ingreso a la galería de arte, la famosa confitería giratoria y el patio panorámico. También se suman el laberinto, el puente colgante, terrazas y miradores con vistas de 360°. Para quienes quieran más aventura, la palestra y la tirolesa están habilitadas con un costo adicional.

En cuanto a tarifas, el público general abona $40.000 por persona y los residentes de Bariloche y mayores de 65 años, $20.000. “Es una gran oportunidad para que toda la familia pueda conocer nuestros atractivos”, remarcaron desde la administración del complejo. Vale recordar que no se realizan reservas ya que la actividad depende de las condiciones climáticas: cada mañana, cerca de las 10, se informa en las redes sociales y la web el estado de funcionamiento.

El horario de atención es de lunes a sábado de 10 a 16.30 (último ascenso). Los domingos, el complejo permanece cerrado. Los puntos de venta habilitados son Mitre y Villegas, San Martín e Independencia y la base en Pioneros km 5, desde donde también salen los buses gratuitos.

Más allá de la diversión, la visita al Cerro Otto tiene un fin solidario: gran parte de lo recaudado con los tickets se destina a las causas que acompaña la Fundación Sara María Furman, institución a la que pertenece el complejo. Una razón más para celebrar la primavera entre paisajes de montaña y con vistas alucinantes de los lagos y la ciudad de Bariloche.