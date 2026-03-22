Planes para el fin de semana largo en la costa de Río Negro: naturaleza, aventura y gastronomía frente al mar

Río, mar, acantilados y desierto se combinan en una serie de propuestas. Foto: Marcelo Ochoa.

Con la llegada del fin de semana largo, la costa de Río Negro ofrece distintas alternativas para quienes buscan hacer una escapada corta y aprovechar los días de descanso. A lo largo de pocos kilómetros, el recorrido que une Viedma, El Cóndor, Las Grutas y San Antonio Oeste reúne propuestas que combinan naturaleza, actividades al aire libre, experiencias guiadas y gastronomía.

Desde paseos junto al río y circuitos históricos en la capital rionegrina, hasta recorridos por acantilados, playas y salinas, la región permite armar un itinerario flexible según el interés de cada visitante. En esta nota, un repaso por algunas de las opciones disponibles en cada destino para organizar el fin de semana largo sin alejarse de la zona.

La colonia de loros barranqueros en el Balneario El Cóndor. Foto: Marcelo Ochoa.

Viedma: río, historia y paseos al aire libre

La capital rionegrina invita a disfrutar de propuestas tranquilas y culturales a orillas del río:

La costanera sobre el río Negro es uno de los puntos más elegidos para caminar, andar en bicicleta o disfrutar de la gastronomía local.

El tradicional cruce en lancha permite llegar a Carmen de Patagones y recorrer su casco histórico.

También se pueden realizar actividades náuticas como kayak o stand up paddle.

En materia cultural, se destacan el Museo Salesiano «Cardenal Cagliero” y el Museo Gardeliano «Lisandro Segovia».

La costanera sobre el río Negro es uno de los puntos más elegidos. Foto: Marcelo Ochoa.

A pocos kilómetros, la Reserva Faunística Punta Bermeja permite observar la colonia de lobos marinos de un pelo más grande de Sudamérica.

Excursiones y experiencias guiadas: en Viedma también se pueden realizar salidas organizadas a través de la agencia Viedma Experiencias, que ofrece propuestas como visitas a bodegas y viñedos, navegación por el río Negro, city tours por la Comarca, recorridos por el Camino de la Costa y avistajes de fauna. Además, hay experiencias más específicas como paseos en bicicleta sobre el agua y sobrevuelos sobre Viedma y Carmen de Patagones.

El Cóndor: acantilados y fauna única

El balneario cercano a Viedma se consolida como uno de los puntos imperdibles:

Alberga la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, visible desde los acantilados.

visible desde los acantilados. El Faro Río Negro ofrece vistas panorámicas de la costa.

Desde allí parte el Camino de la Costa, una ruta escénica que conecta playas como Bahía Creek, Playa Bonita y El Espigón.

El Faro Río Negro ofrece vistas panorámicas de la costa. Foto: Marcelo Ochoa.

Las Grutas: aventura, naturaleza y experiencias guiadas

En el Golfo San Matías, Las Grutas suma propuestas organizadas que combinan adrenalina y gastronomía.

Desde la empresa Desert Track indicaron que durante estos días habrá una promoción especial en excursiones bajo la modalidad «2×1». Esto significa que se pueden realizar dos salidas abonando el valor de una, combinando distintas experiencias dentro de la misma propuesta.

Entre las opciones más destacadas:

Safari 4×4 : una excursión de aproximadamente cuatro horas en camiones o camionetas 4×4 que recorre la Villa de los Pulperos, Playa Piedras Coloradas y los médanos, donde se realiza trineo (sandboard). Incluye un brindis con picada frente al mar.

: una excursión de aproximadamente cuatro horas en camiones o camionetas 4×4 que recorre la Villa de los Pulperos, Playa Piedras Coloradas y los médanos, donde se realiza trineo (sandboard). Incluye un brindis con picada frente al mar. Salinas del Gualicho : salida por la tarde para llegar al salar al atardecer, con brindis incluido. Existe la opción de sumar una experiencia completa con cena bajo las estrellas, con pollo al disco (también alternativa vegetariana), bebidas y observación nocturna con lentes infrarrojos, donde se pueden apreciar constelaciones como «Las Tres Marías».

: salida por la tarde para llegar al salar al atardecer, con brindis incluido. Existe la opción de sumar una experiencia completa con cena bajo las estrellas, con pollo al disco (también alternativa vegetariana), bebidas y observación nocturna con lentes infrarrojos, donde se pueden apreciar constelaciones como «Las Tres Marías». Excursión costera completa: recorrido que incluye el olivar más austral del país, Olivos Patagónicos, y continúa hacia la Playa de las Conchillas, La Lobería y Punta Perdiz. La jornada puede cerrarse con paella frente al mar o degustación de mariscos en el puerto.

Atardecer en las Salinas del Gualicho, cuando el cielo y la sal se funden en una postal única. Foto: gentileza.

Las salidas se realizan en vehículos 4×4 y pueden adaptarse como excursiones personalizadas. Para más información o reservas, pueden comunicarse telefónicamente con la empresa organizadora.

San Antonio Oeste: historia y playas para descansar

Balneario Mar Grande : una de las playas más elegidas por su arena y poca profundidad, ideal para disfrutar en familia y con tranquilidad.



: una de las playas más elegidas por su arena y poca profundidad, ideal para disfrutar en familia y con tranquilidad. Museo Jacobacci: funciona en una histórica casa de 1909 vinculada al desarrollo del ferrocarril en la región. Hoy alberga un museo de ciencias naturales y antropológicas, con salas sobre geología, paleontología y la historia local.

San Antonio Oeste. Foto: Marcelo Ochoa.