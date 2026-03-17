Viaje al Caribe con tiempo: lanzan descuentos de hasta 40% para planificar vacaciones en 2026 y 2027

En un contexto donde cada vez más viajeros argentinos buscan anticiparse para asegurar precios y disponibilidad, la cadena Viva Resorts by Wyndham lanzó una nueva edición de su campaña Viva Week, con descuentos de hasta el 40% para viajar durante 2026 y 2027 a distintos destinos del Caribe.

Viva Week 40% off: México, República Dominicana y Bahamas

La acción promocional comenzó ayer y se mantiene hasta el 22 de marzo y apunta especialmente a quienes ya están pensando en sus próximas vacaciones largas. La propuesta incluye estadías en resorts all inclusive en la Riviera Maya y en distintos puntos de República Dominicana, como Puerto Plata, Cabarete y Miches.

Viva Dominicus Palace by Wyndham – Bayahibe, Dominican Republic. Foto gentileza.

Según informó la compañía, la promoción aplica para el segundo semestre de 2026 en estos destinos, mientras que para 2027 se extiende a todos los resorts de la cadena. La estrategia, explican, apunta a consolidar la venta anticipada en un mercado donde el precio final del viaje suele definirse con mucha antelación.

Una fórmula que combina descanso y actividad

El formato all inclusive sigue siendo uno de los más elegidos por quienes priorizan previsibilidad en los gastos. En este caso, la propuesta de Viva Resorts by Wyndham incluye alojamiento, gastronomía internacional, actividades deportivas —especialmente acuáticas— y una agenda de entretenimiento que combina espectáculos, fiestas temáticas y propuestas para distintas edades.

Viva Dominicus Beach by Wyndham – Bayahibe, Dominican Republic. Foto gentileza.

Entre las experiencias destacadas aparecen las llamadas “Viva Vibe”, eventos que buscan sumar un diferencial al clásico paquete de playa, con una impronta más social y festiva.

Destinos en crecimiento

Dentro del mapa caribeño, la cadena pone el foco en destinos que vienen ganando protagonismo. Es el caso de Puerto Plata, con su perfil histórico y su cercanía a áreas naturales; Cabarete, reconocido por los deportes de viento como el kitesurf; y Miches, uno de los polos emergentes del turismo dominicano, aún menos masificado.

Viva Miches By Wyndham – Dominican Republic. Foto gentileza.

En México, la Riviera Maya continúa siendo un clásico consolidado, con su combinación de playas, sitios arqueológicos y oferta hotelera de gran escala.

Viajar con previsión

“Viva Week es una herramienta clave dentro de nuestra estrategia de venta anticipada”, explicó Pedro Pascual Mestre porque «nos permite acercar al mercado una propuesta de alto valor, con beneficios concretos para quienes planifican con tiempo”.

Viva Tangerine by Wyndham – Cabarete, Dominican Republic. Foto gentileza.

Para los viajeros, el atractivo es asegurar tarifas más bajas en destinos de alta demanda y distribuir el gasto con mayor margen, en un escenario donde la planificación se vuelve casi tan importante como el destino.

Con promociones de este tipo, el Caribe vuelve a posicionarse como una opción fuerte para quienes, desde la Patagonia, empiezan a pensar en escaparle al invierno… incluso con más de un año de anticipación.