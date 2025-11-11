El precio de llevarse un pedacito de historia: lo que parece un simple recuerdo de viaje puede ser un delito arqueológico

Recuerdan que la compra y venta de fósiles y material arqueológico está prohibida por ley. Foto: Gentileza

Cuando una está de vacaciones, muchas veces, siente el deseo de llevarse algo de recuerdo del lugar: un huesito, una punta de flecha o pequeños cerámicos. Lo toma del suelo, lo observa, le saca el polvo y se lo guarda en el bolsillo como suvenir. Pero, lo que no sabe es que esa práctica inocente, tiene consecuencias importantes.

“Durante la temporada de verano aumenta la circulación de visitantes y, con ello, también la posibilidad de que aparezcan ofertas de objetos arqueológicos o fósiles en ferias o comercios”, explica Ana Laura Bonet, Directora Provincial del Encine, Políticas culturales y Patrimonio dependiente de la subsecretaria de Cultura de Neuquén. “Lo primero que pedimos es no comprar ni vender este tipo de materiales”, solicita.

Esta práctica inocente, de tomar una “piedrita”, adornos de metal, vasijas de cerámica o cualquier objeto arqueológico, constituye una infracción grave. De hecho, está prohibida en todo el territorio nacional y provincial por dos normativas: la Ley Nacional Nº 25.743/03 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, y la Ley Provincial Nº 2184/96. Ambas leyes establecen sanciones pecuniarias y penales para quienes comercialicen o adquieran bienes que forman parte del Patrimonio Cultural Material.

“Nuestra recomendación es muy simple: si alguien encuentra un objeto de este tipo, no lo remueva del lugar y dé aviso a la autoridad local o a la Dirección de Patrimonio”, explica Bonet, “el patrimonio arqueológico y paleontológico forma parte de la identidad colectiva y su valor reside en el contexto donde fue hallado, no en el mercado”.

Las consecuencias de tomar un pedacito de historia son sanciones penales y económicas, pero también la pérdida de información científica y cultural. “Cada fósil o pieza arqueológica aporta datos únicos sobre nuestra historia natural y social”, suma la funcionaria, “al ser removidos o vendidos, esos datos se pierden para siempre. Por eso, insistimos en que cuidar el patrimonio no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con las próximas generaciones”.

Muchos de los fósiles o materiales arqueológicos que son ofrecidos como suvenires o piezas decorativas provienen de zonas rurales o cordilleranas y se trasladan sin registro. “También aparecen réplicas que pueden venderse siempre que estén claramente identificadas como reproducciones y acompañadas de su sello o factura artesanal”, explica.

Material arqueológico incautado en operativos. Foto: Gentileza

Durante 2024 las fuerzas policiales y organismos nacionales realizaron distintos operativos en ferias artesanales y en el Aeropuerto de Neuquén. Allí incautaron principalmente fósiles de vertebrados, piezas líticas y fragmentos cerámicos.

La estadística que informa la subsecretaría de Cultura demuestra que esta práctica ilegal sigue presente, aunque en retroceso: a lo largo del año pasado se registraron 178 incautaciones efectivas, y en el transcurso del 2025 más 135.

“Nuestro objetivo es seguir reforzando la educación patrimonial”, cierra Bonet, “para que la comunidad entienda que cada pieza recuperada es parte de una historia común que debemos proteger entre todos”.

Dónde hacer la denuncia por compra y venta de fósiles o material arqueológico en Neuquén

Desde la subsecretaría de Cultura hacen un llamado a la comunidad: solicitan no comprar ni vender fósiles o materiales arqueológicos. Pero, además, solicitan que ante cualquier intento de comercialización se realice la denuncia ante autoridades policiales o comunicándose con la Dirección de Patrimonio de la subsecretaría al teléfono 299 588 3400 o a través del correo electrónico: patrimonioculturalmaterialnqn@gmail.com