Pasaporte activo: los destinos del exterior que conquistan a los patagónicos

El pintoresco pueblo pesquero de Bayahibe se encuentra enmarcado entre hermosas playas llenas de cocoteros.

El pulso de la demanda turística, hace un año, muestra un cambio: cada vez más neuquinos y rionegrinos viajan al exterior. Lo que antes quedaba en simples consultas, hoy se transforma en reservas concretas. Las agencias lo sienten en el día a día, con teléfonos que suenan y aviones que despegan llenos.

Los patagónicos, como muchos turistas en el país cruzan fronteras. No solo van a Chile para aprovechar precios más bajos en compras. Buscan destinos más lejanos con el fin de vacacionar, relajarse y descubrir otros mundos. La preferencia por el Caribe y Brasil sobresale en la demanda de reservas tempranas, respaldada por la posibilidad de elegir fechas, acceder a tarifas más convenientes y asegurar cupos en los lugares más deseados. Sin embargo, también se suman Europa, Estados Unidos, Turquía y algunas sorpresas.

“En este momento tenemos un grupo en Madrid, otro que volvió de Turquía y yo llegué hace poco de Jamaica”, cuenta Claudio Carrasco, agente de viajes de la histórica agencia Olano. Habla rápido, con entusiasmo de coordinador acostumbrado a aeropuertos y planillas cargadas de nombres. “El 11 de octubre me voy con 43 pasajeros a Europa. Y ya quedó gente en lista de espera”, admite.

En pleno corazón de Turquía, Capadocia es un lugar único, con una naturaleza increíble, pueblos encantados y tradición.

Las salidas grupales rondan entre 20 y 25 pasajeros. En el Caribe, los destinos clásicos como Cancún, Playa del Carmen o Punta Cana todavía seducen, aunque el sargazo, esas algas que tiñen las playas, abrió la puerta a alternativas como Bayahíbe, del lado opuesto de República Dominicana. “Es un destino sin sargazo, con cadenas hoteleras muy buenas y cada vez más elegido”, explica Carrasco. Jamaica también aparece como opción, aunque con un costo algo más alto.

La experiencia muestra que adelantarse a la compra favorece el acceso a mejores precios, mayor disponibilidad y una gama más amplia de combinaciones de vuelo y alojamiento. Los paquetes, diseñados para salidas entre enero y marzo, amplían el abanico de posibilidades para definir el momento exacto del viaje.

Desde la oficina de Almundo, en General Roca, la agente de viajes Lizie Benassi cuenta que “muchos ya definieron sus vacaciones para enero o febrero, ya lo tienen comprado. Por eso, en estos días, buscan circuitos por Europa (España, Italia, Francia) para septiembre. Y, en el Caribe, destinos familiares todo incluido, para junio o julio”.

Por otra parte, también surgen consultas vinculadas al Mundial 2026. “Tenemos la preventa ya en marcha con paquetes para los primeros partidos de la fase inicial que se juega en Estados Unidos, Canadá y México, y varios están tratando de cerrar esos viajes”, explicó Benassi.

En el caso de Olano, destacan que el turismo individual se orienta mucho a Río de Janeiro, Fortaleza o Búzios. “En nuestro caso, los destinos del sur brasilero no son tan demandados, porque son muy parecidos a los de la costa argentina”, detalla Carrasco y agrega que también Europa, se mantiene firme en el podio con los circuitos clásicos que combinan París, Roma, Madrid y Londres.

Los que eligen Estados Unidos prefieren Nueva York y Miami, otro destino en donde el turismo de compras es el rey. En paralelo, el boom Disney no se detiene. “Nosotros trabajamos con los viajes de 15: para el año que viene ya tenemos 200 nenas inscriptas. Y para 2027, 50 chicas anotadas”, cuenta Claudio. El dato sorprende, pero marca un rasgo claro, en estos viajes la planificación se hace con años de anticipación.

París una de las paradas obligadas en los circuitos que combinan Roma, Madrid y Londres.

También los viajeros eligen Turquía porque combina historia y cultura viva, con Estambul y sus iconos como Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Gran Bazar, donde se siente el encuentro entre Oriente y Occidente; paisajes únicos, como los de la Capadocia con sus chimeneas de hadas y vuelos en globo al amanecer; playas del Mediterráneo y el Egeo, en Antalya, Bodrum y Kusadasi, que mezclan mar turquesa con resorts internacionales. Los precios son más económicos que los destinos europeos clásicos en alojamiento y gastronomía; y experiencias completas en un solo viaje.

Costos de salir

La brecha de precios no es tan grande como muchos creen. En Estados Unidos, comer afuera cuesta entre 14 y 20 dólares, similar a lo que se gasta en un restaurante en Argentina. Europa, por su parte resulta un poco más caro, pero tampoco tan distante: un almuerzo ronda los 30 euros.”Lo diferente es que en Europa no hay tantos lugares de comida rápida, se vive la experiencia de sentarse en un restaurante”.

La estabilidad cambiaria de los últimos meses y la posibilidad de comprar dólares ayudaron a que las familias se animen a reservar. La foto muestra un mercado viajero en expansión. En ambos casos, cuentan que la venta se frenó un poco la semana pasada, pero ya comienza a remontar.

En cuanto al panorama general, si se compara con el año pasado, el interés en salir al exterior creció de manera significativa. “En nuestro caso es cercano a un 60 o 70 por ciento más. De dos o tres salidas, pasamos a tener doce, es muy grande la diferencia. Tenemos gente en lista de espera en viajes grupales. Al liberarse la posibilidad de comprar dólares, la gente ahorra y compra”, resumen desde Olano.

El fenómeno es claro: viajar dejó de ser un plan lejano para convertirse en una decisión concreta, incluso en un contexto incierto. Con el dólar más estable, facilidades de pago y destinos cada vez más variados, los neuquinos y rionegrinos parecen decididos a abrir el placard, sacar la valija y ponerle fecha al próximo despegue.

Cómo pagar en el exterior

Salir del país en medio de la volatilidad del dólar y un clima económico tan cambiante no es tarea sencilla. Entre los pasajes, el alojamiento y los consumos diarios, la gran pregunta siempre aparece: ¿cómo conviene pagar?

En ese dilema, la tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares se transformó en una de las opciones más elegidas por los argentinos que viajan al extranjero. Usar tarjeta de crédito o de débito con pesos todavía implica liquidar al “dólar tarjeta”, que incluye un 30% extra sobre la cotización oficial y encarece cada compra. Por eso, quienes tienen dólares ahorrados encuentran un respiro al poder usar directamente su tarjeta de débito con la caja de ahorro en moneda extranjera.

La operatoria es sencilla, pero requiere una configuración previa. El primer paso es chequear que la tarjeta sea internacional y habilitarla para compras fuera del país, algo que puede hacerse desde el home banking o la app del banco.

Luego, hay que vincularla a la cuenta en dólares, para que los gastos se descuenten directamente de allí y no de la cuenta en pesos. Si no se hace, el banco toma el consumo en pesos, aplica la conversión al “dólar tarjeta” y el viajero termina pagando mucho más.