Previaje 3: avanzan en la nueva versión, con foco en nuevos destinos y temporadas bajas

El Gobierno ya trabaja con el sector turístico en la tercera edición del Previaje, tras el éxito de las dos primeras ediciones. Esta vez, la idea del Ministerio de Turismo es focalizar en las temporadas bajas y los destinos menos tradicionales.

“Sabemos que no va a ser como el PreViaje 2, pero necesitamos que haya un PreViaje 3, que estará orientado a los que no pueden viajar y a destinos contra temporada. Otro PreViaje como el actual no es posible porque no es el momento con toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero este será más específico, con el objetivo de desarrollar nuevos destinos, nuevas temporadas y llegar a más gente”, afirmó el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani, en una conferencia de prensa.

Esta segunda edición de Previaje se lanzó el 14 de agosto y fue un éxito.

Fuentes del Ministerio de Turismo dijeron que ya está definido que el PreViaje 3 existirá, pero que aún no se establecieron qué características tendrá.

“Hay una idea de que esté más focalizado en las temporadas medias y bajas y en la promoción de destinos emergentes, pero todavía no hay una definición concreta de cómo será, cuándo y con qué monto de devolución”, explicaron.

La secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, aseguró que el Gobierno busca generar consensos con las provincias y cámaras empresarias para crear una tercera edición del programa Previaje.

“Estamos trabajando en un Previaje 3, que se va a actualizar acorde a la situación que estamos viviendo”, añadió. Y resaltó que, con ajuste y modificaciones, el Previaje “llegó para quedarse” por la reactivación que logró en distintas localidades.

Previaje funcionó con éxito esta temporada

Este programa cosechó desde su lanzamiento no sólo elogios de las cámaras y provincias, sino también de los turistas debido a que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre la segunda quincena de diciembre y fines de enero 19,7 millones de turistas eligieron pasar sus vacaciones en destinos locales, cifra que representa un 58% más que en la temporada 2021.

El crédito para gastar se carga en la tarjeta Previaje.

Por otro lado, el gasto directo fue de $342.830 millones, que, medido a precios constantes, subió un 93,1% frente al año pasado y 1,2% más en relación con la temporada pre-pandemia.

La secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, remarcó que la actual es «una temporada de verano récord, como hacía 20 años no sucedía» y agregó: «esto habla de que estamos viviendo algo histórico y que, según el nivel de reserva que tenemos ya, es que se va a volver a reflejar en febrero», agregó.