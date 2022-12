Nidos de aves en riesgo en Puerto Madryn: «Por esto te pedimos que no uses tu 4×4 en la playa»

El pichón, sus primeros movimientos y el ejemplar adulto que a su lado empolla un huevo en la costa de Chubut. Captura de video @raulsst

Ayer Raúl salió a caminar por la playa de Puerto Madryn con su tío Chiche, que había viajado a visitarlo desde Bahía Blanca. Estaban cerca de la ciudad, ahí nomás de Puerto Storni: nada mejor que las aguas cálidas del Golfo Nuevo, arena y naturaleza para darle la bienvenida en la costa de Chubut y su bendita belleza natural.

Ostreto común en la costa. Foto: Alejandro Carnevale.

Raúl sabe de qué se trata y tiene historias para contarle a Chiche, porque por su actividad profesional como buzo le puede pasar que al sumergirse para extraer frutos de mar se acerquen delfines y una ballena, que el cachorro de elefante marino más tierno se duerma una siestita delante de su cámara, que una pandilla de lobos marinos lo besuqueen cuando se bajó del bote a 50 metros de la costa, o que en el bautismo de buceo de una turista cordobesa pasen a apenas unos metros tres gigantescos cetáceos.

Así cuidan los ostreros a sus pichones

Apenas 25 días después del escandaloso paso de un rally amateur de motos en áreas protegidas de Río Negro que incluso circularon en el Parque Nacional Islote Lobos al que los turistas aún no pueden entrar, lo que ocurrió ayer fue a metros de la orilla en la costa de Chubut, 220 km al sur de Las Grutas. El relato es de su sobrino Raúl.

Ostrero común llevando alimento al nido. Foto: Alejandro Carnevale.

«Empezamos a caminar cerca de la ciudad y vimos que había un par de ostreritos que estaban medio nerviosos cuando pasamos, pero no se alejaban del lugar. Entonces le comentaba a mi tío que debían tener nido por acá, porque eso es lo que hacen cuando tienen nido: se alejan un poco como para distraer y alejarlos por si es algún depredador que viene a comer los huevos o los pichones», relata.

«Ahora, cuando te acercás mucho ya empiezan a revolotearte cerca y por ahí vimos que el pichoncito se movió. Llevo la cámara a todos lados y la dejé ahí, ya que tengo control a distancia con el teléfono. Nos retiramos, dejé filmando y pude captar ese momento relindo. Nos quedamos tomando unos mates un rato largo hasta que otra vez se alejó el papá o la mamá y pudimos retirar la cámara», agrega.

"Yo creo que lo hacen por desconocimiento, no por maldad"

Chiche y su sobrino vieron que había huellas de vehículos a metros del nido. Este es el mensaje de Raúl: «Yo creo que la gente no tiene maldad, y a veces lo hace por desconocimiento. Que no saben que hay aves que nidifican muy cerca del agua. Y veces, la gente baja en las 4×4 cuando va a pescar, quieren ir un poquito más lejos y por ahí no ve esto y eso un desastre porque les pasan por arriba. Por eso es recomendable tener mucho cuidado uno baja con la camionetas, los cuatriciclos, las motos. Pero, repito, no creo que nadie lo haga de malo, es por desconocimiento».