Qué hacer en San Martín de los Andes en invierno y cuánto sale alquilar, salir a esquiar y a comer

Hace semanas la nieve se multiplica en San Martín de los Andes, en toda la ciudad, los cerros y sus caminos, cuyo contraste se realza una increíble belleza. Pero no solo se acumula la nieve o el hielo, sino que -cuando llegan las vacaciones de invierno– se concentra la actividad turística. Acá encontrarás toda la información sobre precios y lugares para aquellos que les gusta el vértigo de los deportes de montaña, de los paseos tranquilos en la naviera por el lago Lácar, o las recorridas por el centro con sabor a chocolate en la boca.

En la villa y el centro de esquí Chapelco la nueva temporada está en marcha. El secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza explicó que hace unos días, el entramado de servicios está listo para recibir al turismo nacional e internacional.

“Empezamos el invierno con muy buena conectividad, con 41 vuelos semanales en la temporada alta, un récord para el aeropuerto de Chapelco Carlos Aviador Campos. Los de Aerolíneas Argentinas vendrán desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y también directo de San Pablo, Brasil. La novedad de este año es que la JetSmart comenzó a operar a San Martín de los Andes”.

Chapelco está a pleno con todos sus servicios en funcionamiento. Y este año, está la novedad de la inauguración de un nuevo centro de esquí: Lago Hermoso, que desde el sábado abrió para diversificar el producto nieve en la región.

La ciudad, tiene una confortable hotelería y gastronomía. En hospedajes, una familia de cuatro personas, para el 10 de julio, pagará un apart hotel unos $35.000. Una cabaña, por estos días se consigue desde $70.000.

Esperan una temporada súper exitosa. “Esperamos estar arriba del 80% de ocupación, superando las temporadas anteriores”, dijo Apaolaza.

Hacer turismo gastronómico es imprescindible para deleitarse con los platos típicos de montaña como el goulash, el guiso de lentejas, el ragú de cordero, la pasta con trucha y el risotto con hongos de pino.

Una comida para una persona con entrada, plato principal, postre y una bebida promedia los $5.000 y de ahí para arriba. Y si querés salir a tomar una pinta de cerveza y picotear unas papas sale $3.500.

Podés salir a caminar, hacer cabalgatas o bicicleta.

San Martín de los Andes vive su mágico invierno: el turismo internacional en la Patagonia

Los turistas de los países limítrofes prometen colmar la cordillera. Según Apaolaza, desde que abrió la frontera con Chile los visitan todos los fines de semana y seguramente en invierno habrá muchos más.

“Llegan a consumir muchísimo en comercios, en gastronomía y ahora que también les conviene el cambio, esquiar en Chapelco les encanta porque es un centro diferente a los que tienen ellos en su país”, dijo.

También los brasileros pisan la nieve del sur. Desde hace dos años llegan cada temporada y ahora se anticiparon. “Andás por la calle y se escucha el portugués por todos lados. El mes fuerte de los brasileros es agosto, cuando se toman vacaciones, pero ya estamos viendo llegada de muchos de ellos a la localidad”, agrega.

Todos van a disfrutar, las actividades favoritas son los deportes de nieve. Pero el que no esquiador también tiene mucho para hacer.

San Martín de los Andes vive su mágico invierno: los paseos

En invierno, además del esquí, varios paseos de la ciudad se convierten en los favoritos de los turistas. “Siempre eligen las excursiones lacustres, la excursión terrestre a los 7 lagos, porque es diferente al resto del año con la ruta pintada de blanco. La industria de trekking, caminatas con raquetas en el cerro y después disfrutan del paseo comercial del centro de la ciudad”, aseguró el secretario de turismo.

Salir a caminar y recorrer las calles de San Martín de los Andes es un excelente programa en sí, recorrer el centro de la ciudad, conocer sus productos locales: desde artesanías, hasta degustar los mejores chocolates y cervezas artesanales.

En primero lugar, debés ir hasta la costanera a sacarte una foto. Allí está el punto de acceso al Parque Nacional Lanín; también el único puerto turístico para excursiones en la localidad, una amplia zona de playa y el punto de inicio o fin de la Ruta de los Siete Lagos.

San Martín de los Andes vive su mágico invierno: navegar es tan preciso

Hay dos excursiones lacustres para elegir si te gusta conocer y navegar al mismo tiempo conocer: Hua Hum y Quila Quina. El primer paseo llega al comienzo del río Hua Hum, a pocos kilómetros del hito fronterizo con Chile, recorriendo los lagos Lácar y Nonthué.

El paseo lacustre a Hua Hum, es un paseo guiado tiene una tarifa de $27.000 por persona y sale martes, jueves y domingo a las 12 y vuelve a las 19. No incluye la entrada al Parque Nacional Lanín pero sí guía turístico. Menores de hasta 3 años no abonan pasaje, menores de 16 años, 20% de descuento, jubilados 20%.

El segundo propone medio día navegando las aguas del lago Lácar hasta la Villa Quila Quina, sale $11.000 ida y vuelta por persona y sale todos los días a las 10 y a las 11. La navegación tiene una duración de 30 minutos . Vuelve a las 10:45, 12:15, 15:15 y 18. En el muelle se encuentra el Restó Bar que ofrece almuerzos y meriendas.

Entrada al parque nacional: General $5.500, argentinos $1.500, menores de 16 $1.000, neuquinos y estudiantes $1.000 jubilados y niños sin cargo.

San Martín de los Andes y su invierno mágico: ¡A esquiar en Cero Chapelco!

El centro de actividades invernales Cerro Chapelco ubicado a 20 km de la ciudad es el lugar ideal para disfrutar de diferentes actividades en la nieve y desde ayer se encuentra operativo.

El pase diario cuesta $24.300 en temporada alta, $21.800 en la media y $19.400 en la baja. Menores (6 a 11 años) y seniors (60 a 69 años) los valores serán de 19.400 ; $17.500 y $15.500 respectivamente. Infantes (0 a 5 años) y mayores de 70 años, sin cargo.

Cerro Chapelco puso en marcha su temporada 2023.

Hay muchas opciones, como el pase de fin de semana o de tres a siete días. Pueden ser por días consecutivos, o no. Por ejemplo, tres días no consecutivos en temporada baja salen $57.600 mayores y $46.100 menores y en alta $72.000 mayores y $57.600 menores.

A eso deberás sumar el alquiler de equipos, si no contás con ellos. El equipo completo de esquí, por día para mayores sale $10.500 y menores $8.400 y de SUP $16.800 en temporada baja y esquí mayor $13.100 menos $10.500 y SUP $21.000 en temporada alta.

San Martín de los Andes y su invierno mágico: Lago Hermoso, el nuevo centro de esquí de Neuquén

Arrancaró su primer temporada como centro de esquí de Neuquén, en la Ruta de los 7 Lagos a 25 minutos de San Martín, en medio de un paisaje de ensueño.

Lago Hermoso ofrece deportes de invierno y excursiones.

Propone atractivos especiales para los esquiadores y amantes de la nieve, ente los que se destaca una telesilla cuádruple que llega hasta la cima del cerro.

El tarifario está publicado y cuenta con un sistema innovador a la hora de la emisión de pases. El pase diario sale $19.300 mayor y $15.400 menor, pase peatón, nórdico y travesía $7.800 mayor y $6.300 menor, medio día (a partir de las 13) $15.500 mayor, $12.300 menor.

Tres días $52.000 mayor, $41.600 menor, seis días: $92.500 mayor, $66.600 menor. Las clases de iniciación de tres días que incluyen pase de dos horas por día con equipo, para particulares una o dos personas sale $92.000 mayor y $81.400 menor y grupales de un día por dos horas $22.000.

