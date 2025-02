Queda verano en Madryn: febrero, findes largos y carnaval de oferta

La ciudad ofrece actividades para disfrutar del verano.

El viento salado del mar patagónico golpea los rostros de los visitantes en Puerto Madryn. Febrero avanza, y con él, una danza natural y deportiva se despliega en la costa. La vida bulle en la arena y el agua, donde pingüinos, delfines y lobos marinos comparten el escenario con atletas que desafían sus propios límites.

Desde Punta Tombo, un murmullo acompaña cada paso: es el sonido de miles de pingüinos de Magallanes que se pavonean entre los senderos de tierra, ajenos a las cámaras y a las miradas asombradas. Las crías ya deambulan por la playa mientras esperan su independencia, mientras los adultos entran y salen del mar en una coreografía hipnótica. Son los actores de un espectáculo que no necesita luces ni telón, solo la inmensidad del océano.

Unos kilómetros más allá, en la Reserva Punta Loma, el agua adquiere otro significado. Quienes se sumergen en sus profundidades encuentran la sorpresa de unos ojos oscuros y curiosos: los lobos marinos. Juguetones y ágiles, rodean a los buzos en un juego sin reglas, solo una invitación a formar parte de su mundo.

En el Golfo Nuevo, los delfines oscuros también ofrecen su propia función. Saltan y giran en una acrobacia natural que arranca exclamaciones de asombro. Estos cetáceos pueden ser vistos en excursiones náuticas que parten desde el puerto de la ciudad.

Actividades en la playa

Pero Madryn no es solo fauna. Sobre la arena firme de la playa Sara Beach, los músculos se tensan y el sudor se mezcla con la brisa. Hasta hoy, se celebran los Juegos Patagonia Arena “Copa Modo Playa”, que elevan la adrenalina en cada partido.

Desde el 22 de febrero, la tensión alcanza su clímax con la vigésima edición de Ragnarok, un evento de artes marciales mixtas que promete combates épicos y gritos de euforia en la noche patagónica. Y mientras el rugido del público aún resuena, el 23 de febrero, el Natatlón Belsito devuelve el protagonismo al agua. Para cerrar el mes, del 28 de febrero al 2 de marzo, el Club Hípico albergará la Copa de Equitación.

Marzo de carnaval

La ciudad se prepara para una nueva edición de los Carnavales del Mar, un evento que se ha convertido en una tradición esperada tanto por residentes como por turistas. Con una propuesta llena de color, música y alegría, esta celebración popular se llevará a cabo el 1 y 2 de marzo en la emblemática Avenida Roca, recuperando así una costumbre de años atrás.

Del 1 al 3 de marzo, los Juegos por la Diversidad coronarán un verano lleno de actividad y encuentros deportivos en la ciudad. Además, se celebrará la sexta edición del Festival Acuático “Antonio Torrejón”, un clásico de Puerto Madryn que reunirá a deportistas locales y nacionales los días 25 y 26 de enero en las aguas del Golfo Nuevo. Este evento destacará diversas disciplinas acuáticas en un entorno natural imponente.

En el marco del festival, también se llevará a cabo la segunda edición de la Semana del Buceo en el Ecocentro Puerto Madryn, coincidiendo con el segundo aniversario de la Escuela Municipal de Buceo “Mariano ‘Malevo’ Medina”.

Descubrir playas

Recientemente, la playa Las Canteras, ubicada dentro del Área Natural Protegida El Doradillo, fue elegida entre las más hermosas de Sudamérica según los Traveller’s Choice de TripAdvisor. A solo 15 kilómetros del centro de la ciudad, es conocida por sus aguas cristalinas, la tranquilidad de su entorno y la posibilidad de avistar fauna marina desde la costa.

A lo largo de cuatro kilómetros, otras playas de la ciudad cuentan con paradores con propuestas gastronómicas y servicios como alquiler de sombrillas, carpas y equipos para deportes acuáticos.

Otras actividades y paseos

Puerto Madryn ofrece una amplia variedad de paseos culturales para disfrutar todo el año. La Feria de Artesanos “Muelle Chico” y el Paseo Pluricultural “Manos Abiertas” están abiertos diariamente, brindando un espacio para conocer el arte y la cultura local. Para quienes buscan entretenimiento, el Bingo Municipal funciona los viernes, sábados y domingos, mientras que el Cine Teatro Auditorium ofrece funciones con entradas disponibles online.

Además, en el Parador Municipal se imparten clases de baile gratuitas y abiertas al público. Durante el verano, el evento “Verano con Juventud” reúne a artistas locales, DJ’s y freestyle en las inmediaciones del Monumento a la Gesta Galesa. También se puede visitar la exposición fotográfica “Encuentro con delfines” de Fabricio Di Dio en el Shopping Portal de Madryn hasta el 12 de febrero.

Otra opción es recorrer la Tienda de Artesanos y Emprendedores Locales en La Colmena o hacer una visita guiada a la Casa de la Cultura. Puerto Madryn no es solo un destino; es una experiencia para vivir y el calor de verano es un buen motivo para hacerlo. Quienes la visitan lo saben: aquí, la naturaleza y la pasión se entrelazan.

Promociones y ofertas en Puerto Madryn 2025

Este verano, Puerto Madryn te espera con promociones exclusivas para que disfrutes y descuentos:

Hoteles: Rayentray Grand Hotel: 20% off sobre tarifa mostrador. Rayentray Hostal: 20% off sobre tarifas mostrador. Hotel Tolosa: 30% off prepagando por transferencia bancaria. Hotel Península Valdés: 20% off en estadías de 4 noches o más. Hotel Tandil: 10% off en estadías de más de 3 noches. La Posada: Hasta 6 cuotas sin interés en compras mayores a $800.000. Hotel Dazzler by Wyndham: 3 cuotas sin interés reservando directo. Hotel Piren: Hasta 20% off por pago anticipado.

Hosterías y Hostels: Hostería Las Piedras: Hasta 20% off en estadías de 6 noches o más. El Gualicho: 10% off con mínimo de 3 noches.

Complejos y Viviendas Turísticas: Grata HDF: 25% off en estadías de 4 noches. Duplex Patagonia: Hasta 15% off por pago en efectivo. Las Anemonas Centro: 10% off para estadías de 4 noches o más.

Descuentos en Excursiones y Agencias Almundo Franquicia Puerto Madryn: 10% off en alojamiento y excursiones. Punta Tombo Turismo: 15% off en excursiones terrestres. Den Dulk Viajes y Turismo: 20% off en excursiones regulares y trekking. Scuba Duba Buceo: 10% off en pagos al contado. Lobo Larsen: 15% off en snorkelling con lobos. Madryn a Vela: Promoción 3×2 abonando en efectivo y siguiendo en Instagram.

Tarifas fijas hasta Semana Santa 2025

Algunas agencias anunciaron que mantendrán sus tarifas sin modificaciones hasta Semana Santa de 2025. Esta decisión ofrece mayor previsibilidad en los costos para quienes eligen el destino.