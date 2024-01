Rescató 700 vehículos varados en la playa, pero esta 4×4 partida en la ruta 1 fue un caso distinto a todos

Así quedó la 4×4 en el Camino de la Costa que va desde Viedma hasta Puerto San Antonio Este y durante largos tramos corre paralela al mar al norte de la Patagonia en la provincia de Río Negro. Foto: Daniel Teramo.

A Daniel Teramo le sobra experiencia en rescates de autos y camionetas varados a orillas del mar. Con la marea baja, la playa aparece como una tentación en la que muchos caen. Un error que puede costar demasiado caro: cuando sube el agua si se quedan encajados ponen en riesgo sus vehículos. Él lo sabe mejor que nadie, porque en El Cóndor recibe mensajes desesperados para que los vaya a salvar: ya lleva unas 700 misiones desde que sumó ese servicio a su taller mecánico en el 2017. Sale en su camioneta que preparó a medida, equipado con una linga, un globo y un inflable diseñado a medida conectados por una manguera al caño de escape.

Daniel Teramo y la camioneta con la que hace los rescates.

«Van surfeando serruchos»

Fue policía federal, es técnico superior en Criminalística, pero prefiere dedicarse a la mecánica en la villa marítima y sale al rescate incluso de madrugada. También sumó hace tres temporada un parador a sus actividades en El Cóndor, el balneario a 30 km de Viedma, en este verano de pocos billetes y pocos turistas, al menos hasta ahora. Todos esperan por aquí que la Fiesta del Mar y el Acampante traiga más turistas e incluso hay tarifas con descuento.

Pero hasta hace unos días, como nunca, no había hecho ningún rescate. Hasta que le llegó el SOS: era algo diferente esta vez: una camioneta que se había quedado en el Camino de la Costa el miércoles de la pasada.

Así estaba la camioneta.

Ni en la arena ni en la orilla del mar como casi siempre sino en la ruta 1 en la Bajada de Echandi, a 30 km de asfalto y 40 de tierra de El Cóndor, en una zona que por esos días no estaba en buen estado y tenía serruchos peligrosos.

Es lo que le pasó cuando se acercó con su camioneta de rescate al lugar, el traqueteo potente que quedó registrado en el video. «Antes era un billar, no se podría creer cómo estaba ese día», dice.

-El que va a 80 si el camino está así va surfeando serruchos. Después, para el fin de semana pasaron la máquina. Lástima que esta vecina paso antes, pasó el miércoles. Y antes a mi se me había partido el carro -agrega.

Varada en la Bajada de Echandi

¿Qué encontró cuando llegó al punto de rescate en la Bajada de Echandi? Ahí, a 30 km de asfalto y 40 de tierra desde El Condor, una 4×4 de la vecina que acostumbra realizar el viaje entre La Boca ( 3,5 km de El Cóndor) y Bahía Creek estaba inmóvil. La inclinación hacia la izquierda anunciaba que algo grave había pasado.

La 4×4 antes de que la reparara.

Después de revisarla, encontró que se le había quebrado un tensor de la cubierta y el sensor de calibre. «Imaginate que con eso solo ya hay 500 lucas, más 300 lucas de auxilio, más el repuesto que no se consigue, todo una locura», dice Daniel.

La soldó y la puso en condiciones de transitar despacito para volver a El Cóndor. Hizo dos viajes en su camioneta para llevar a los pasajeros. Hasta allí es difícil que lleguen los auxilios tradicionales.

Cómo está el camino de la costa hoy: su encuentro con Vialidad

Hoy, le dijo a Diario RÍO NEGRO. «Anteayer pasé camino a Bahía Creek. Estaban los muchachos de las máquinas, paré a hablar, les pregunté por qué no habían pasado la semana pasada, me dijeron que pasan todos los días. Les respondí que no me tomaran el pelo y me dijeron que trabajan 15 días por cuatro de franco, que me deben haber tocado los cuatro días de franco. Yo les insistí que para mi la máquina debe haber estado 15 días sin pasar, porque te da cuenta», relata.

«Es verdad que con días de tanto calor y con muchos autos que pasan levanten la tierra y con el viento se hagan los serruchos. La máquina, hasta anteayer, estaba pasando, eso también es cierto», agrega.

¿Y cómo encontró el camino ahora? «Hay unos serruchos llegando a la Lobería, en la Bajada de Echandi como siempre y llegando a Bahía Creek, pero son serruchos normales El resto, ahora está impecable, no como en el invierno, más vale, pero se puede llegar a Bahía Creek», responde.

Manejar en la arena: consejos de un experto en rescates

Así rescata a los vehículos varados. El inflable lo diseñó a medida.

Daniel suele aconsejar a todo el mundo que tenga mucho cuidado a la hora de decidir aventurarse por los médanos, la playa y la orilla del mar. «La gente, yo lo veo acá El Cóndor, baja la marea y se mete hasta donde bajó la marea. Y estás arriesgando mucho. No te podés confiar solamente en que tenés un muy buen vehículo, en el caso de algunos. Ojo con los de tracción integral, no son 4×4, son cosas totalmente distintas, no están diseñados para un médano o para estar en un encaje de arena que succiona. La nieve y el barro no son lo mismo que la arena de la playa”, señaló.

En una entrevista anterior con Diario RÍO NEGRO, había dicho. «Yo vi una oportunidad para trabajar: pongo mis vehículos, invierto en los inflables, los reparo cuando se rompen. Está linda la Luna, pero no se metan a la playa con el auto, y menos si no conocen bien el camino. De noche es muchísimo más complicado. Y si lo hacen y se encajan me puede llamar. No los voy a matar con el precio. Pero no olviden que es mejor si el auto lo dejamos en la calle y en la arena solo metemos la reposera».

Contacto: https://www.facebook.com/daniel.teramo.90