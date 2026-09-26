Karina Milei y Diego Santilli recorrieron la Feria Internacional de Turismo en La Rural

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, recorrieron este sábado la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, que se desarrolla en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la visita, Karina Milei recorrió distintos stands y mantuvo conversaciones con empresarios y representantes del sector turístico. “Tenemos un país maravilloso, y esta exposición hace que vengan más inversiones a la Argentina”, destacó.

La funcionaria estuvo acompañada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; y el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Almarri.

El turismo como motor de inversiones

Durante la recorrida, las autoridades destacaron el papel de la actividad turística como motor de crecimiento, generación de empleo e inversiones.

También remarcaron la diversidad de destinos turísticos del país y el potencial de Argentina para fortalecer su presencia en los principales mercados nacionales e internacionales.

La FIT de América Latina se desarrolla desde este sábado hasta el próximo martes en el predio de La Rural, donde participan representantes de distintos sectores vinculados al turismo.

Karina Milei y Santilli acompañaron la presentación de las propuestas de Aerolíneas Argentinas para el verano

erolíneas Argentinas presentó este sábado en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), uno de los principales encuentros de la industria turística de la región, que se desarrolla del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural, los principales lineamientos de su programación para la temporada de verano 2027.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación; Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros; Guillermo Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, participaron de la apertura del stand de Aerolíneas Argentinas junto a Fabián Lombardo, presidente de la compañía.

Aerolíneas Argentinas estará durante las cuatro jornadas con un espacio propio para el encuentro con pasajeros, operadores, agencias de viajes y distintos actores de la industria.

“FIT es uno de los principales puntos de encuentro de toda la industria y una oportunidad para mostrar el trabajo que venimos realizando para acompañar el desarrollo del turismo. Llegamos a esta edición con una programación de verano que suma nuevos destinos, refuerza mercados estratégicos y amplía las alternativas para viajar dentro de Argentina y al exterior”, afirmó Lombardo.

Para enero de 2027, Aerolíneas Argentinas prevé una oferta total de 1.508.834 asientos, un 13% superior a la del mismo mes de 2026. La red de cabotaje incrementará su oferta un 13%, mientras que la operación regional tendrá una suba del 16%.

Entre las principales novedades se encuentran las nuevas rutas a Curazao y Cartagena de Indias. Curazao comenzará a operar el 2 de enero con 4 frecuencias semanales —2 directas y 2 vía Aruba—, mientras que Cartagena contará desde el 1 de enero con 5 frecuencias semanales.

Además, la compañía incorporará la nueva ruta Córdoba–Cabo Frío desde el 26 de diciembre, con 2 frecuencias semanales. Cabo Frío también contará con operaciones desde Buenos Aires y Rosario.

Brasil tendrá una fuerte presencia dentro de la programación de verano. Florianópolis contará con 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro tendrá 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de vuelos desde Córdoba y Rosario. La programación incluirá también San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

La oferta regional incluirá 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este y 14 entre Buenos Aires y Montevideo. En el Caribe, Aruba contará con vuelo diario, Punta Cana tendrá 7 frecuencias semanales y Cancún, 5 frecuencias semanales.

Dentro de Argentina, Aerolíneas reforzará su operación hacia los principales destinos turísticos. Bariloche y Córdoba contarán con 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires; Mendoza e Iguazú, 56; Ushuaia, 55; Salta, 45; El Calafate y Neuquén, 42; Tucumán, 40; Mar del Plata, 31; y Jujuy, 26.

La programación también contempla conexiones entre distintas ciudades del interior, entre ellas Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche y Mendoza–Bariloche, ampliando las opciones de viaje sin pasar por Buenos Aires.

En Europa, Aerolíneas mantendrá 10 frecuencias semanales a Madrid y 4 a Roma, mientras que Miami contará con 16 frecuencias semanales durante la temporada.