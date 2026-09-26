La FIT abrió sus 30 años entre pasillos colmados y un llamado a potenciar el turismo

Treinta años de turismo entraron este sábado en una misma foto. Sobre el escenario de la pista central de La Rural se reunieron quienes estuvieron en los primeros pasos de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), autoridades actuales, empresarios y referentes de una actividad que aprovechó la edición aniversario para celebrar, pero también para reclamar un lugar de mayor peso dentro de la economía.

“Pongámosle número, pongámosle valor, hagámoslo respetar”, planteó Andrés Deyá, presidente de la FIT y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), durante uno de los momentos centrales del acto inaugural.

La escena sintetizó buena parte del espíritu de esta 30ª edición, que se desarrolla hasta el martes en La Rural. La feria reúne destinos, empresas y profesionales de la actividad y durante el fin de semana abre además sus puertas al público general. La programación incluye rondas de negocios y, como una de sus novedades, el primer Foro Internacional de Turismo Deportivo.

El acto inaugural reunió a autoridades nacionales, referentes del turismo y representantes internacionales.

Deyá hizo subir al escenario a expresidentes y protagonistas de las distintas etapas de la FIT. La intención era construir una fotografía de esas tres décadas y, especialmente, mostrar la articulación entre el sector público y el privado. “Es una prueba irrefutable de lo que somos capaces de lograr cuando el sector público y el sector privado tiran el carro para el mismo lado”, sostuvo.

Su discurso tuvo además un tono particular: fue el último como presidente de FAEVYT. Deyá dejará el cargo y aprovechó el escenario para presentar a su sucesor. “Dejo este honor, pero no dejo mi pasión por el turismo”, dijo.

Hasta hubo lugar para un pequeño objeto cargado de simbolismo. Deyá mostró la corbata con pequeñas banderas argentinas que mandó a confeccionar cuando asumió la conducción y que, según contó, utilizó solamente en los cuatro actos de apertura de la FIT que encabezó y en dos encuentros internacionales vinculados con Naciones Unidas. “Es el momento de descansar”, dijo sobre la corbata antes de despedirse.

Un patagónico en el escenario central

Ezequiel Barberis, dirigente turístico de Bariloche, fue elegido este viernes como nuevo presidente de FAEVYT para el período 2026-2028 y sucederá a Deyá, que condujo la Federación durante los últimos cuatro años. Hasta ahora Barberis se desempeñaba como vicepresidente primero de la entidad y su designación plantea una línea de continuidad con la conducción saliente.

Ezequiel Barberis, referente turístico de Bariloche, participó de la apertura un día después de ser elegido presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

Deyá presentó ante el público como un hombre «muy capaz» y «un gran tipo». Estoy orgulloso de que seas el próximo presidente”, le dijo. Barberis asumirá una conducción atravesada por desafíos como la desregulación de las agencias de viajes, la incorporación de la inteligencia artificial, la profesionalización y una mayor participación de las entidades regionales. El federalismo será uno de los ejes de su gestión, con la intención de llevar a la agenda nacional las distintas realidades turísticas del país.

“El turismo es economía”

Más allá del aniversario, hubo una idea que atravesó buena parte del acto: el intento del sector por mostrar el turismo no solo como una actividad vinculada con los viajes y el entretenimiento, sino por su capacidad para generar empleo, inversiones y movimiento económico. “El turismo es economía, tiene su fuerza propia y la tenemos que hacer valer”, sostuvo Deyá.

También introdujo otro debate que empieza a atravesar de lleno al sector: el avance de la inteligencia artificial. Para el dirigente, la tecnología modificará procesos y herramientas, pero no podrá reemplazar un componente esencial de la actividad. “Recibir a los pasajeros con una sonrisa no lo hace la inteligencia artificial”, resumió, y contrapuso ese avance tecnológico con lo que definió como la “inteligencia emocional” del turismo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, retomó esa idea. Planteó que la manera de viajar cambió en estas tres décadas: si antes el visitante buscaba conocer un lugar o conseguir una fotografía, ahora busca experiencias.

Buenos Aires recibió entre enero y julio, según los datos expuestos por Macri, 1,6 millones de turistas internacionales, un 19% más que en el mismo período del año anterior, y la Ciudad proyecta cerrar el año con más de 2,75 millones.

Destacó además el peso de los eventos culturales, gastronómicos y deportivos para atraer visitantes y defendió la articulación con el sector privado. “Nuestra tarea como gobierno no es reemplazar, es potenciar la energía del privado”, afirmó.

Scioli destacó el crecimiento del turismo receptivo

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, concentró buena parte de su intervención en defender la estrategia oficial para atraer visitantes extranjeros. Sostuvo que el turismo receptivo registró un aumento interanual del 9% y destacó especialmente el crecimiento del mercado brasileño, que cifró en un 42%. También puso el foco en China y República Dominicana, además de la estrategia para captar visitantes de nuevos mercados. “Donde llega un turista, llega trabajo”, sintetizó.

En el acto de apertura hubo un reconocimiento a quienes fueron parte de estas 30 ediciones de la FIT.

Otro de los ejes fue el turismo deportivo. Scioli sostuvo que los grandes acontecimientos deportivos pueden funcionar como motores para la hotelería, la gastronomía y otros servicios y mencionó la búsqueda de competencias internacionales para distintas provincias. La FIT tendrá precisamente el martes su Foro Internacional de Turismo Deportivo, con representantes de organismos internacionales, dirigentes, empresas y referentes del deporte.

Karina Milei llegó después del acto

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las ausencias del acto inaugural, aunque su llegada ya había sido anticipada desde el escenario por Daniel Scioli. “En pocos minutos estará recorriendo la feria”, anunció el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien agradeció públicamente su respaldo y aseguró que la funcionaria considera al turismo una actividad estratégica.

Karina Milei llegó más tarde a La Rural y recorrió la feria junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La comitiva, de la que también participaron el vicejefe de Gabinete, Guillermo Ignacio Devitt, y Scioli, estuvo en la apertura del stand de Aerolíneas Argentinas, encabezada por el presidente de la compañía, Fabián Lombardo.

Allí la empresa presentó su programación para el verano 2027, que prevé 1.508.834 asientos para enero, un 13% más que en el mismo mes de 2026. Para la Patagonia, el esquema contempla 70 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Bariloche, 55 a Ushuaia, 42 a El Calafate y otras 42 a Neuquén. También se mantendrán conexiones como Córdoba-Bariloche y Mendoza-Bariloche, sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

República Dominicana y medio millón de argentinos

El componente internacional del acto tuvo como protagonista a República Dominicana, país invitado de esta edición. Su ministro de Turismo, David Collado, llevó al escenario uno de los números más fuertes de la jornada: el crecimiento del mercado argentino para el Caribe dominicano.

Según detalló, en 2022 viajaron a ese país 170.000 argentinos; fueron 199.000 en 2023, 275.000 en 2024 y 440.000 en 2025. Para este año, República Dominicana espera acercarse a los 500.000 visitantes argentinos.

República Dominicana llegó como país invitado y con una fuerte apuesta por el mercado argentino.

“Ustedes han sido el soporte del desarrollo económico en los últimos años en el turismo de la República Dominicana”, agradeció Collado.

El funcionario explicó que el turismo representa alrededor del 20% del producto interno bruto de su país y genera uno de cada cinco empleos. También recordó la estrategia implementada durante la pandemia para sostener abierta la actividad y diversificar los mercados, con una decisión que resultó determinante para Argentina: mirar más hacia América Latina.

En 2023, señaló, República Dominicana superó los 10 millones de visitantes; en 2025 llegó a 11,7 millones y para 2026 proyecta 12,5 millones, lo que marcaría un nuevo récord. La presencia dominicana se extenderá durante toda la feria, con un pabellón propio y más de 35 expositores privados que promocionarán destinos, gastronomía, cultura y conectividad.

Cuatro días para mostrar y hacer negocios

Cuando terminaron los discursos, la celebración dejó paso a aquello que Deyá había definido minutos antes como la verdadera razón de ser de la FIT: los pasillos.

Durante cuatro días, esos corredores reúnen provincias argentinas, destinos internacionales, agencias, operadores, aerolíneas, hoteles y organismos turísticos. El sábado y domingo están abiertos también al público general; lunes y martes quedarán destinados exclusivamente a los profesionales.

En una feria atravesada por pantallas, tecnología, nuevas plataformas y herramientas de inteligencia artificial, Deyá eligió cerrar sus cuatro años al frente de FAEVYT con una idea bastante más simple. Después de 30 ediciones, dijo, detrás de cada reunión de negocios todavía tiene que estar “el corazón y la sangre del turismo argentino”.