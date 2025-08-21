Sabores y turismo en Villa El Chocón: estrena “Neuquén en el Plato”

Neuquén en el Plato tendrá su primera edición en Villa El Chocón.

Villa El Chocón se convertirá en escenario de un encuentro que combina gastronomía, cultura, turismo y producción regional. Se trata de la primera edición de “Neuquén en el Plato”, que tendrá lugar el sábado de 11 a 18 en el Restaurante URO, dentro del Camping Municipal, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, organizada por URO junto al municipio local, el ministerio de Turismo provincial y Neuquentur SE, pone en valor la identidad neuquina a través de un menú especialmente diseñado por los cocineros de la Ruta de la Gastronomía Neuquina: Sebastián Caliva, Cristian Alfaro, Martín Páez, Claudio Abraham, Nahuel Sepúlveda y Emanuel Antimi.

Los platos rinden homenaje a los sabores locales y a la labor de los productores de la región. Habrá opciones que van desde un guiso de lentejas con chorizo de ciervo al disco, trucha a la llama con vegetales escalivados, navarin de cordero a las leñas con papas y zanahorias asadas, hasta un chorizo de ciervo a la parrilla entre panes de manzana y criolla del valle.

El evento se completa con turismo, música y danzas folclóricas en vivo.

También se ofrecerán empanadas típicas, alternativas sin TACC y propuestas vegetarianas. La experiencia se completa con vinos de bodegas neuquinas, pensados para acompañar cada preparación.

La jornada también invita a vivir el turismo en primera persona. Habrá circuitos en bicicleta de la mano de Cicloturis Patagonia, caminatas guiadas con Cautivar Patagonia, experiencias de astroturismo con Crux y bautismos de atado de mosca junto a Fario Fishing Lodge.

El evento tendrá, además, un costado educativo: estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía de Villa El Chocón participarán en prácticas profesionalizantes, acercando sus aprendizajes al contacto directo con la comunidad.

Chefs de la Ruta de la Gastronomía Neuquina presentarán un menú con identidad regional.

La jornada estará acompañada por presentaciones artísticas en vivo, con la participación de Jonatan Lillo, En Canto Sureño, bandas locales y un espacio de danzas folclóricas, lo que sumará ritmo, tradición y alegría al día.

En la oportunidad, los prestadores de alojamiento de Villa El Chocón presentarán su oferta, mientras que los destinos de la Región Confluencia compartirán material turístico y productos locales.