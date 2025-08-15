Aventura de fin de semana largo en el valle: kayak, rafting y caminatas por la Isla Jordán

Wala Aventuras propone fines de semana a puro remo, flotadas y actividades al aire libre en el Alto Valle.

El fin de semana en el Alto Valle puede vivirse de muchas maneras, pero hay una que combina adrenalina, paisaje y aire libre: las propuestas de Wala Aventuras. Entre el remo, las flotadas y el trekking, el plan es perfecto para quienes buscan experiencias distintas sin salir de la región.

Hoy arranca con el curso mensual de iniciación al kayakismo de travesía, pensado para quienes quieren aprender a moverse en el agua y descubrir la sensación de remar en plena naturaleza. Y mañana, las balsas de rafting vuelven a los ríos para flotadas de 3, 4 o 6 horas, según el recorrido elegido, con la opción de sumar un refrigerio en alguna de las costas escondidas que se visitan. Además, hay alternativas como el pack raft, kayaks inflables, floating, rappel y trekking a los dinos en Allen, que pronto también se ofrecerán en General Roca.

“Hace 20 años, que estamos con estas actividades, tratamos de ir incursionando en propuestas nuevas, para seguir promocionando los maravillosos paisajes que tenemos en la zona”, contó Marcelo Yoan, representante de @walaaventuras.

Trekking por Isla Jordán

La Isla Jordán y sus bardas son escenario de caminatas semanales que reúnen cada sábado.

Al volver a tierra firme, la Isla Jordán guarda un encanto especial, podés hacer caminatas y descubrir rincones únicos de la costa cipoleña.

Los circuitos varían desde la vista en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay hasta la caminata exigente hacia el cerro y su mirador panorámico. También está la ruta de los laberintos, un paisaje modelado por las lluvias, con surcos que parecen pasadizos naturales y conducen hacia el río. Una experiencia que combina aventura y contemplación.

Ya sea con los pies en la arena o el remo en el agua, cada actividad ofrece una nueva manera de mirar el valle. Lo importante es salir, moverse y dejarse sorprender por la diversidad de paisajes que se esconden a pocos minutos de la ciudad.