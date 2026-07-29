Safari de invierno 2026: la propuesta que invita a mirar la naturaleza con otros ojos y a registrarla

En sus cuatro ediciones anteriores, los Safaris de Vida Silvestre reunieron a unas 5.000 personas, que realizaron más de 150.000 observaciones y registraron cerca de 9.000 especies en todo el país.

No hace falta viajar lejos para sorprenderse con la naturaleza. A veces alcanza con detenerse unos minutos en la plaza del barrio, recorrer un sendero después de una helada o mirar con atención el jardín de casa. Allí donde muchos ven solo árboles o pasto, aparecen aves, insectos, hongos, flores y pequeños habitantes que pasan inadvertidos en el apuro cotidiano.

Con esa premisa vuelve el Safari de Invierno 2026, una propuesta de ciencia ciudadana impulsada por la Fundación Vida Silvestre Argentina que, entre el 31 de julio y el 3 de agosto, invita a miles de personas de todo el país a salir a explorar la biodiversidad que las rodea y compartir sus hallazgos a través de la plataforma ArgentiNat.

La iniciativa celebra cinco años consecutivos de safaris estacionales y propone una experiencia que combina curiosidad, aprendizaje y aventura. No importa si el recorrido es por un parque urbano, una reserva natural, una playa, una montaña, un campo o el patio de una escuela. Lo importante es detenerse, observar y registrar esa vida silvestre que convive con los pueblos y que muchas veces permanece invisible.

Cómo participar: fotografiar o grabar sonidos de plantas, animales, hongos u otros organismos silvestres y subir las observaciones a ArgentiNat.org o mediante la aplicación iNaturalist.

La dinámica es tan simple como fascinante. Cada participante fotografía o graba sonidos de plantas, animales, hongos u otros organismos y los sube a ArgentiNat, donde una comunidad de naturalistas y aficionados ayuda a identificar cada especie. Así, una imagen tomada con un teléfono celular puede transformarse en un valioso aporte para conocer mejor la biodiversidad argentina.

«Los Safaris de Vida Silvestre se basan en un concepto simple: muchas personas observando la naturaleza al mismo tiempo pueden generar una cantidad de información imposible de obtener de manera individual. Cada registro compartido aporta datos sobre la distribución y presencia de especies en distintas regiones del país, que estación tras estación y año tras año permiten comparar los resultados», explica Martín Font, director de Comunicación y Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Pero el safari también propone algo más profundo que registrar especies. Invita a recuperar la capacidad de asombro. A caminar sin prisa, levantar la vista hacia un ave que se posa en una rama, descubrir una mariposa en pleno invierno o encontrar un liquen creciendo sobre una piedra. Es una experiencia que pueden compartir familias, grupos de amigos, docentes, estudiantes y aficionados a la observación de aves, convirtiendo una salida al aire libre en una oportunidad para aprender juntos.

Toda la información reunida durante esos cuatro días queda disponible como dato abierto y puede ser utilizada en investigaciones científicas, proyectos de conservación y actividades de educación ambiental. De esa manera, miles de pequeñas observaciones individuales terminan construyendo un gran mapa colectivo sobre el estado de la naturaleza en Argentina.

Quiénes pueden participar: cualquier persona que se encuentre en Argentina. No se necesitan conocimientos previos sobre flora o fauna.

Los cuatro ciclos de Safaris de Vida Silvestre convocaron a unas 5000 personas en todas las regiones del país, generaron más de 150.000 observaciones y el registro de cerca de 9000 especies. Participar es gratuito y no requiere conocimientos previos. Solo hace falta salir a explorar entre el 31 de julio y el 3 de agosto, fotografiar o registrar sonidos de la flora y la fauna silvestre, subir las observaciones a través de ArgentiNat.org o de la aplicación iNaturalist, y, si se desea, colaborar identificando las especies que otras personas encontraron.

Porque, a veces, la mayor aventura no está en llegar más lejos, sino en aprender a mirar con otros ojos aquello que siempre estuvo ahí. Y la iniciativa demuestra que cualquier persona puede contribuir al conocimiento científico y que la participación ciudadana es fundamental para comprender y conservar nuestro patrimonio natural.

¿Cómo participar?

Salir a explorar la naturaleza entre el 31 de julio y el 3 de agosto.

Fotografiar o grabar sonidos de plantas, animales, hongos u otros organismos silvestres.

Subir las observaciones a través de ArgentiNat.org o la aplicación iNaturalist.

Colaborar identificando especies observadas por otras personas.

Cada observación incluye información sobre el lugar y la fecha del registro, permitiendo construir una gran fotografía colectiva de la biodiversidad argentina durante el invierno.

La participación es totalmente gratuita y abierta.

Más información: Fecha: 31 de julio al 3 de agosto de 2026. Plataforma: www.argentinat.org. Organiza: Fundación Vida Silvestre Argentina