Dólar hoy, miércoles 29 de julio: tras el giro del BCRA, a cuánto cotizan las pantallas en el inicio del día

El mercado cambiario inicia las operaciones de este miércoles 29 de julio bajo el impacto directo de la última señal enviada desde el Palacio de Hacienda. Tras la decisión inédita del Banco Central de abstenerse de intervenir en la plaza mayorista para contener la cotización, las pantallas de referencia reacomodan sus fichas buscando consolidar el techo fijado al borde de los $1.500. La maniobra técnica apusta a priorizar el esquema de desinflación, alejando por ahora los fantasmas de saltos abruptos en la divisa.

En esta nueva rueda, las pizarras de la banca pública y las opciones financieras abren el juego ajustando sus márgenes para la economía real en la región. Con los inversores y ahorristas mirando con lupa el comportamiento de la brecha tras el giro del BCRA, el circuito oficial vuelve a marcar el pulso del día. A continuación, repasamos las cotizaciones actualizadas de la jornada y los valores clave para operar en el mercado.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 29 de julio 2026

La banca pública de referencia abren las operaciones, este miércoles 29 de julio 2026, con los siguientes valores en pantalla:

Dólar oficial (compra): $1.470,00.

(compra): $1.470,00. Dólar oficial (venta): $1.520,00.

(venta): $1.520,00. Dólar tarjeta (consumos en el exterior): $1.988,27

(consumos en el exterior): $1.988,27 Dólar mayorista (operaciones comerciales): $1.498,00

Según los criterios institucionales del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes, pautado por la autoridad monetaria. Por su parte, el dólar tarjeta contempla el 30% fijo a cuenta de Ganancias tras la eliminación del Impuesto PAIS, consolidando un parámetro estable para consumos y servicios externos.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 29 de julio 2026

En el segmento de capitales e instrumentos financieros administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones bursátiles abren de la siguiente manera:

Dólar MEP (dólar bolsa) : $1.532,08

: $1.532,08 Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1.597,40

(Contado con Liquidación): $1.597,40 Dólar blue (mercado informal): se posiciona en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este miércoles 29 de julio 2026

Miércoles 29 de julio 2026 . En Neuquén , el dólar oficial cierra su actividad en el Banco Provincia a:

$1.460 para la compra.

$1.530 para la venta.



. En , el cierra su actividad en el a: $1.460 para la compra. $1.530 para la venta. Miércoles 29 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrecía a:

$1.460 para la compra.

$1.520 para la venta.

Análisis de mercado: muro de contención y el fin de la cosecha gruesa

Aunque el Banco Central acumula compras por US$ 1.963 millones en julio, la dinámica de acumulación dejó al descubierto una marcada desaceleración: el grueso del saldo positivo respondió a solo dos jornadas de adquisiciones masivas, mientras que en el resto del mes el ritmo diario cayó a un promedio de entre US$ 25 y US$ 40 millones.

Frente al cierre estacional de las ventas del sector agropecuario, la oferta de divisas comienza a achicarse significativamente, acortando el margen de la autoridad monetaria para absorber dólares en el mercado de contado sin generar tensiones en la cotización.

Ante este escenario de menor liquidez del campo, el Ejecutivo activó un esquema técnico alternativo para sostener el equilibrio sin comprometer las reservas internacionales. Por un lado, multiplicó la intervención en el mercado de futuros, donde el volumen abierto saltó de US$ 193 millones en mayo a cerca de US$ 1.490 millones en julio según estimaciones privadas; por el otro, apuntaló el incentivo al carry trade garantizando rendimientos mensuales en dólares de entre 0,1% y 0,6%.

De esta manera, al mantenerse al margen de la plaza de contado, el Gobierno logra contener el precio del dólar mayorista y estimular la venta de divisas, desincentivando la demanda de cobertura sin quemar reservas en el intento.